Виїзд за кордон виключеного з обліку: важливими є дані в Реєстрі

Громадяни, які були виключені з військового обліку, мають право виїжджати за кордон у особливий період. При цьому не має значення, коли відбулося виключення з обліку і наскільки старий у цієї особи військово-обліковий документ. Важливо, щоб інформація про виключення були занесені у Реєстр.

Як повідомляють на порталі "Юристи.UA".

Виключення з військового обліку

Під час повномасштабної війни виїзд за кордон в Україні дещо обмежений. Заборонено виїжджати громадянам віком від 23 до 60 років, які перебувають на військовому обліку.

Частина громадян цієї вікової категорії можуть бути виключені з військового обліку. Одна із основних причин виключення з обліку це стан здоров’я, згідно із яким громадянин визнається непридатним до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, старший 50 років, який був виключений з військового обліку багато років тому. Чоловік поцікавився, чи може він, маючи військовий квиток старого зразка, виїжджати за кордон.

Дані про виключення мають бути в Реєстрі

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що рік видачі військового квитка не має значення. Значно важливішою є актуалізація інформації у нинішньому цифровому форматі.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Все залежить від того чи є дані про Ваше виключення в Реєстрі. Якщо згідно останнього Ви є невійськовозобов'язаним та виключеним з обліку, то проблем не виникне".

Втім, додав Айвазян, бувають випадки, коли таких громадян повертають на облік. Юрист пояснив, що робити у такій ситуації: "Якщо ж ТЦК автоматично взяв Вас на облік або поновив на останньому, то з цим питанням прийдеться розбиратися вже окремо, оскаржуючи його дії".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, який документ громадянин має отримати після відмови у виїзді за кордон.

Цим документом є письмове "Рішення про відмову у перетині державного кордону України". Без цього документа громадянина не має офіційного підтвердження відмови, а отже, не має чого оскаржувати.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи потрібно пройти військово-лікарську комісію для виїзду за кордон з відстрочкою.

У ситуації з відстрочкою вирішальне значення має не дата проходження ВЛК, а наявність законної підстави для виїзду та її відображення в реєстрах. Якщо, скажімо, у громадянина оформлена відстрочка у зв’язку із загибеллю близького родича під час війни, саме це є основною підставою для перетину кордону.