Военный билет в Украине — когда выдают и как получить, если не служил в армии

Военный билет в Украине. Фото: shutterstock.com

Все военнообязанные мужчины в Украине обязаны состоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. Одним из таких документов является военный билет.

Что это за документ, когда его выдают и как можно получить, объясняем далее в материале.

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Так, ответы на вышеуказанные вопросы мы можем получить из Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Что такое военный билет

Военный билет — это документ, удостоверяющий личность военнослужащего, военнообязанного или резервиста. Именно он определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Когда выдают военный билет в Украине

Согласно вышеупомянутому закону, выдавать военные билеты имеют право районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Документ можно получить в следующем случае:

призыв или принятие на военную службу (напомним, что в Украине официально отменили призыв на срочную военную службу и ввели базовую военную подготовку);

зачисление в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования;

принятие на службу в военном резерве ВСУ и других образованных в соответствии с законом военных формированиях;

прекращение альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения;

снятие с военного учета по состоянию здоровья;

лишение воинского звания офицерского состава.

Украинцам могут повторно выдать военный билет, если:

документ непригоден для дальнейшего использования;

был уничтожен во время стихийного бедствия, потери или кражи;

была изменена фамилия, имя и отчество владельца документа.

Военный билет в Украине. Фото: depositphotos.com

При этом в некоторых случаях украинцам, у которых отсутствует военный билет, может быть выдано временное удостоверение военнообязанного.

Такой документ может быть предоставлен следующим категориям граждан:

тем, кто включен в военный учет как военнообязанный и имеет первоначальные воинские звания офицерского состава запаса (до получения личных дел);

тем, кто потерял военный билет (до восстановления);

тем, кто не служил в армии (учебные сборы) и не имеет военно-учетной специальности;

тем, кто признан непригодным для военной службы;

тем, кто уволен из мест лишения свободы.

Поскольку в Украине как мужчины, так и женщины могут проходить военную службу, временное удостоверение также выдается военнообязанным женщинам.

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Как получить билет, если не проходил военную службу

Мужчины, не служившие в армии и вышедшие из призывного возраста (после 25 лет), также могут получить военный билет.

Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту прописки и предоставить следующие документы:

заявление;

копия паспорта и идентификационного кода;

копия документа об образовании (при наличии);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);

приписное свидетельство;

медицинская карта;

три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).

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