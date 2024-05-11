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Как получить военный билет в Украине, если не служили в армии — инструкция

11 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военный билет в Украине — когда выдают и как получить, если не служил в армии
Военный билет в Украине. Фото: shutterstock.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Все военнообязанные мужчины в Украине обязаны состоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. Одним из таких документов является военный билет.

Что это за документ, когда его выдают и как можно получить, объясняем далее в материале.

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Так, ответы на вышеуказанные вопросы мы можем получить из Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Что такое военный билет

Военный билет — это документ, удостоверяющий личность военнослужащего, военнообязанного или резервиста. Именно он определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Когда выдают военный билет в Украине

Согласно вышеупомянутому закону, выдавать военные билеты имеют право районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Документ можно получить в следующем случае:

  • призыв или принятие на военную службу (напомним, что в Украине официально отменили призыв на срочную военную службу и ввели базовую военную подготовку);
  • зачисление в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования;
  • принятие на службу в военном резерве ВСУ и других образованных в соответствии с законом военных формированиях;
  • прекращение альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения;
  • снятие с военного учета по состоянию здоровья;
  • лишение воинского звания офицерского состава.

Украинцам могут повторно выдать военный билет, если:

  • документ непригоден для дальнейшего использования;
  • был уничтожен во время стихийного бедствия, потери или кражи;
  • была изменена фамилия, имя и отчество владельца документа.

 

Как получить билет, если не проходил военную службу
Военный билет в Украине. Фото: depositphotos.com

При этом в некоторых случаях украинцам, у которых отсутствует военный билет, может быть выдано временное удостоверение военнообязанного.

Такой документ может быть предоставлен следующим категориям граждан:

  • тем, кто включен в военный учет как военнообязанный и имеет первоначальные воинские звания офицерского состава запаса (до получения личных дел);
  • тем, кто потерял военный билет (до восстановления);
  • тем, кто не служил в армии (учебные сборы) и не имеет военно-учетной специальности;
  • тем, кто признан непригодным для военной службы;
  • тем, кто уволен из мест лишения свободы.

Поскольку в Украине как мужчины, так и женщины могут проходить военную службу, временное удостоверение также выдается военнообязанным женщинам.

Когда выдают военный билет в Украине
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Как получить билет, если не проходил военную службу

Мужчины, не служившие в армии и вышедшие из призывного возраста (после 25 лет), также могут получить военный билет.

Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту прописки и предоставить следующие документы:

  • заявление;
  • копия паспорта и идентификационного кода;
  • копия документа об образовании (при наличии);
  • копия свидетельства о браке (при наличии);
  • копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
  • приписное свидетельство;
  • медицинская карта;
  • три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).

Ранее мы писали, куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт.

Напомним, мы сообщали, как будут наказывать украинцев, которые вовремя не обновят данные в ТЦК и СП.

Также мы информировали, до какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине.

война
ВСУ
мобилизация
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ТЦК и СП
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