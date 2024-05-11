Военный билет в Украине — когда выдают и как получить, если не служил в армии

Как получить военный билет в Украине, если не служили в армии — инструкция
Все военнообязанные мужчины в Украине обязаны состоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. Одним из таких документов является военный билет.
Что это за документ, когда его выдают и как можно получить, объясняем далее в материале.
Так, ответы на вышеуказанные вопросы мы можем получить из Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Что такое военный билет
Военный билет — это документ, удостоверяющий личность военнослужащего, военнообязанного или резервиста. Именно он определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.
Когда выдают военный билет в Украине
Согласно вышеупомянутому закону, выдавать военные билеты имеют право районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Документ можно получить в следующем случае:
- призыв или принятие на военную службу (напомним, что в Украине официально отменили призыв на срочную военную службу и ввели базовую военную подготовку);
- зачисление в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования;
- принятие на службу в военном резерве ВСУ и других образованных в соответствии с законом военных формированиях;
- прекращение альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения;
- снятие с военного учета по состоянию здоровья;
- лишение воинского звания офицерского состава.
Украинцам могут повторно выдать военный билет, если:
- документ непригоден для дальнейшего использования;
- был уничтожен во время стихийного бедствия, потери или кражи;
- была изменена фамилия, имя и отчество владельца документа.
При этом в некоторых случаях украинцам, у которых отсутствует военный билет, может быть выдано временное удостоверение военнообязанного.
Такой документ может быть предоставлен следующим категориям граждан:
- тем, кто включен в военный учет как военнообязанный и имеет первоначальные воинские звания офицерского состава запаса (до получения личных дел);
- тем, кто потерял военный билет (до восстановления);
- тем, кто не служил в армии (учебные сборы) и не имеет военно-учетной специальности;
- тем, кто признан непригодным для военной службы;
- тем, кто уволен из мест лишения свободы.
Поскольку в Украине как мужчины, так и женщины могут проходить военную службу, временное удостоверение также выдается военнообязанным женщинам.
Как получить билет, если не проходил военную службу
Мужчины, не служившие в армии и вышедшие из призывного возраста (после 25 лет), также могут получить военный билет.
Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту прописки и предоставить следующие документы:
- заявление;
- копия паспорта и идентификационного кода;
- копия документа об образовании (при наличии);
- копия свидетельства о браке (при наличии);
- копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
- приписное свидетельство;
- медицинская карта;
- три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).
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