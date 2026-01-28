Выезд за границу - документы для выезда за границу исключенного с воинского учета

Выезд за границу исключенного с учета — хватит ли е-ВУД
Гражданин, который был исключен из воинского учета, может выезжать за границу во время действия военного положения. Юристы объяснили, достаточно ли этому лицу будет иметь при себе смартфон с приложением "Резерв+", или стоит подготовить и другие документы в подтверждение факта исключения.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Выезд из Украины разрешен
К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета.
Мужчина поинтересовался, с какими документами он может пересекать государственную границу Украины во время действия военного положения. Гражданин уточнил, достаточно ли будет иметь только электронный военно-учетный документ.
"Да, Вы имеете право на пересечение государственной границы, с имеющимися у Вас документами", — отметил в ответе гражданину адвокат Евгений Александрович.
Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил правомерность такого желания.
"Проблем с выездом за пределы Украины не должно быть, ведь в настоящее время самого е-ВУД с "Резерв+" достаточно для пересечения границы, так как он имеет такую же юридическую силу как и бумажный военно-учетный документ", — отметил юрист.
Дополнительные документы желательны
Дерий добавил, что наличие других документов будет полезным, хотя и необязательным.
"Кроме того, если Вы имеете копию свидетельства о болезни с печатью ТЦК и нотариально заверенную копию заседания ЦВЛК об утверждении свидетельства о болезни, то это является дополнительным подтверждением законности Вашего выезда", — заверил юрист.
Таким образом, пояснил Владислав Дерий, исключенный с воинского учета гражданин имеет право на выезд из Украины даже при наличии у него только электронного военно-учетного документа.
