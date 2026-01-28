Видео
Главная Мобилизация Выезд за границу исключенного с учета — хватит ли е-ВУД

Выезд за границу исключенного с учета — хватит ли е-ВУД

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 12:20
Выезд за границу - документы для выезда за границу исключенного с воинского учета
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Гражданин, который был исключен из воинского учета, может выезжать за границу во время действия военного положения. Юристы объяснили, достаточно ли этому лицу будет иметь при себе смартфон с приложением "Резерв+", или стоит подготовить и другие документы в подтверждение факта исключения.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Выезд из Украины разрешен

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета.

Мужчина поинтересовался, с какими документами он может пересекать государственную границу Украины во время действия военного положения. Гражданин уточнил, достаточно ли будет иметь только электронный военно-учетный документ.

"Да, Вы имеете право на пересечение государственной границы, с имеющимися у Вас документами", — отметил в ответе гражданину адвокат Евгений Александрович.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил правомерность такого желания.

"Проблем с выездом за пределы Украины не должно быть, ведь в настоящее время самого е-ВУД с "Резерв+" достаточно для пересечения границы, так как он имеет такую же юридическую силу как и бумажный военно-учетный документ", — отметил юрист.

Дополнительные документы желательны

Дерий добавил, что наличие других документов будет полезным, хотя и необязательным.

"Кроме того, если Вы имеете копию свидетельства о болезни с печатью ТЦК и нотариально заверенную копию заседания ЦВЛК об утверждении свидетельства о болезни, то это является дополнительным подтверждением законности Вашего выезда", — заверил юрист.

Таким образом, пояснил Владислав Дерий, исключенный с воинского учета гражданин имеет право на выезд из Украины даже при наличии у него только электронного военно-учетного документа.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право выезжать за границу офицер запаса.

Добавим, мы сообщали о том, какое условие должен соблюсти гражданин, который хочет выехать за границу в качестве сопровождения лица с инвалидностью.

граница военное положение военный учет выезд за границу Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
