Виїзд за кордон - документи для виїзду за кордон виключеного з військового обліку

Громадянин, який був виключений з військового обліку, може виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Юристи пояснили, чи достатньо цій особі буде мати при собі смартфон із застосунком "Резерв+", чи варто підготувати й інші документи на підтвердження факту виключення.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд з України дозволений

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку.

Чоловік поцікавився, з якими документами він може перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану. Громадянин уточнив, чи достатньо буде мати лише електронний військово-обліковий документ.

"Так, Ви маєте право на перетин державного кордону, з наявними у Вас документами", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Євген Александрович.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив правомірність такого бажання.

"Проблем з виїздом за межі України не повинно бути, адже на даний час самого е-ВОД з "Резерв+" достатньо для перетину кордону, так як він має таку ж саму юридичну силу як і паперовий військово-обліковий документ", — наголосив юрист.

Додаткові документи бажані

Дерій додав, що наявність інших документів буде корисною, хоч і необов’язковою.

"Окрім того, якщо Ви маєте копію свідоцтва про хворобу з печаткою ТЦК та нотаріально завірену копію засідання ЦВЛК про затвердження свідоцтва про хворобу, то це є додатковим підтвердження законності Вашого виїзду", — запевнив юрист.

Таким чином, пояснив Владислав Дерій, виключений з військового обліку громадянин має право на виїзд з України навіть за наявності у нього лише електронного військово-облікового документу.

