Головна Мобілізація Виїзд за кордон виключеного з обліку — чи вистачить е-ВОД

Виїзд за кордон виключеного з обліку — чи вистачить е-ВОД

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 12:20
Виїзд за кордон - документи для виїзду за кордон виключеного з військового обліку
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин, який був виключений з військового обліку, може виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Юристи пояснили, чи достатньо цій особі буде мати при собі смартфон із застосунком "Резерв+", чи варто підготувати й інші документи на підтвердження факту виключення.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Виїзд з України дозволений

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку.

Чоловік поцікавився, з якими документами він може перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану. Громадянин уточнив, чи достатньо буде мати лише електронний військово-обліковий документ.

"Так, Ви маєте право на перетин державного кордону, з наявними у Вас документами", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Євген Александрович.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив правомірність такого бажання.

"Проблем з виїздом за межі України не повинно бути, адже на даний час самого е-ВОД з "Резерв+" достатньо для перетину кордону, так як він має таку ж саму юридичну силу як і паперовий військово-обліковий документ", — наголосив юрист.

Додаткові документи бажані

Дерій додав, що наявність інших документів буде корисною, хоч і необов’язковою.

"Окрім того, якщо Ви маєте копію свідоцтва про хворобу з печаткою ТЦК та нотаріально завірену копію засідання ЦВЛК про затвердження свідоцтва про хворобу, то це є додатковим підтвердження законності Вашого виїзду", — запевнив юрист.

Таким чином, пояснив Владислав Дерій, виключений з військового обліку громадянин має право на виїзд з України навіть за наявності у нього лише електронного військово-облікового документу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право виїжджати за кордон офіцер запасу.

Додамо, ми повідомляли про те, якої умови має дотриматися громадянин, який хоче виїхати за кордон у ролі супроводу особи з інвалідністю.

кордон воєнний стан військовий облік виїзд за кордон Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
