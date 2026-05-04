Выезд за границу после военной кафедры: студент имеет такое право

Дата публикации 4 мая 2026 15:25
Студенты на военной кафедре. Фото: "АрміяInform"

Гражданин, который закончил обучение на военной кафедре, может выезжать за границу. Это возможно до достижения 23-летнего возраста. Даже статус "военнообязанный" ему здесь не станет не помехой.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обучение на военной кафедре

Военная кафедра является структурным подразделением ряда высших учебных заведений. Обучение на военной кафедре является частью общего процесса обучения студента.

Выпускники военной кафедры получают соответствующие воинские звания. Кроме того, даже до момента достижения 25-летнего возраста они получают статус "военнообязанный", а не "призывник".

К юристам обратился гражданин, который учится на втором курсе университета. 19-летний студент объяснил, что планирует на третьем курсе поступить на военную кафедру.

Читайте также:

Выезд за границу возможен, мобилизация также

Гражданин поинтересовался, может ли он после завершения обучения на военной кафедре выезжать за границу. Мужчину заинтересовало, не повлияет ли на эту возможность его будущий статус "военнообязанный".

Юристы объяснили, комментируя эту ситуацию, что выезд за границу после окончания военной кафедры вполне возможен. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если законодательство не изменится, то до 23 лет Вы имеете право на беспрепятственный выезд из Украины. Независимо от того имеете ли Вы статус призывника или военнообязанного".

Но, добавил Дерий, у такого гражданина есть другая проблема. Юрист объяснил, какая именно: "Чтобы Вас на границе не мобилизовали, Вы должны иметь оформленную отсрочку".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли поступить на обучение на военной кафедре мобилизованному военнослужащему.

Военнослужащий, который проходит службу в Вооруженных силах Украины, имеет право поступить на обучение на военную кафедру. А студент, который учится на военной кафедре, может подписать контракт на службу в ВСУ. Но в обоих случаях граждане должны учитывать нюансы процессов, а военный должен получить разрешение командира.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какой статус предоставляется после окончания военной кафедры.

Граждане, которые учатся на военной кафедре, после завершения обучения получают статус "военнообязанный". Это происходит даже в том случае, когда выпускник военной кафедры не достиг 25-летнего возраста.

студенты выезд за границу военная кафедра
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
