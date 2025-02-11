Обучение на военной кафедре — кому предоставляется отсрочка от мобилизации

Военная кафедра — дает ли обучение право на отсрочку
Процесс обучения на военной кафедре не влияет на возможность получения отсрочки от мобилизации. Если основной процесс обучения в вузе не обеспечивает студенту право на справку ЕГЭБО и отсрочку, факт обучения на военной кафедре не влияет на эту ситуацию.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военная кафедра в вузах
В отечественных высших учебных заведениях часть студентов может учиться на военной кафедре — то есть проходить короткий курс военной подготовки.
Военная кафедра является процессом, который, с одной стороны, прямо связан с основным обучением, а с другой — не имеет влияния на будущую военную службу студента.
Так, на военной кафедре могут учиться и те студенты, которые имеют отсрочку от мобилизации, и те, которые не имеют отсрочки, потому что не имеют справки ЕГЭБО о ненарушении правила последовательности полученного образования.
Военная кафедра и отсрочка от мобилизации
К юристам обратился студент, который поинтересовался, может ли он без справки ЕГЭБО, но с обучением на военной кафедре, претендовать на отсрочку от мобилизации.
"Обучение на военной кафедре не дает вам права на отсрочку", — пояснил студенту адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какие звания получают выпускники военной кафедры.
Добавим, сообщали о том, как получить офицерское звание после военной кафедры.
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