Главная Мобилизация Выводы ВЛК автоматически передаются в реестр "Оберіг"

Выводы ВЛК автоматически передаются в реестр "Оберіг"

Дата публикации 3 января 2026 01:55
Украинцы могут увидеть дату и результат ВЛК в приложении "Резерв+"
Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВисти"

В Украине отныне выводы военно-врачебных комиссий автоматически попадают в реестр "Оберіг". Кроме того, граждане могут увидеть в приложении "Резерв+" информацию о пригодности или непригодности, а также дату прохождения ВВК.

Об этом заявил председатель Центральной ВВК ВСУ Дмитрий Мирошниченко, пишет в Facebook Житомирский областной ТЦК и СП.

Что изменилось с ВЛК

По словам полковника медицинской службы, цифровые инструменты стали логичным и необходимым шагом в условиях военного времени и общегосударственного перехода к электронным сервисам.

В частности, решение ВВК принимаются с использованием электронных подписей. Это в свою очередь обеспечивает фиксацию времени, прозрачность процессов и полную отслеживаемость действий каждого участника. То есть от самого врача до председателя комиссии.

"Это значительно снижает риски злоупотреблений и выводит всю процедуру военно-врачебной экспертизы в понятную и контролируемую цифровую среду", — пояснил Мирошниченко.

В то же время он добавил, что в системе еще остаются бумажные носители. Это прежде всего исторические медицинские данные. Однако процесс цифровизации продолжается и постепенно включает все больше направлений военной медицины.

Напомним, недавно мы писали, что военные и военнообязанные лица ежегодно должны проходить военно-врачебные комиссии. При этом есть условие, когда именно нужно идти проходить ВВК.

Также мы информировали, что юристы ответили, могут ли человека мобилизовать без прохождения ВВК.

мобилизация война в Украине ВВК цифровизация Резерв+ медицина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
