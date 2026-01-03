Украинцы могут увидеть дату и результат ВЛК в приложении "Резерв+"

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВисти"

В Украине отныне выводы военно-врачебных комиссий автоматически попадают в реестр "Оберіг". Кроме того, граждане могут увидеть в приложении "Резерв+" информацию о пригодности или непригодности, а также дату прохождения ВВК.

Об этом заявил председатель Центральной ВВК ВСУ Дмитрий Мирошниченко, пишет в Facebook Житомирский областной ТЦК и СП.

Что изменилось с ВЛК

По словам полковника медицинской службы, цифровые инструменты стали логичным и необходимым шагом в условиях военного времени и общегосударственного перехода к электронным сервисам.

В частности, решение ВВК принимаются с использованием электронных подписей. Это в свою очередь обеспечивает фиксацию времени, прозрачность процессов и полную отслеживаемость действий каждого участника. То есть от самого врача до председателя комиссии.

"Это значительно снижает риски злоупотреблений и выводит всю процедуру военно-врачебной экспертизы в понятную и контролируемую цифровую среду", — пояснил Мирошниченко.

В то же время он добавил, что в системе еще остаются бумажные носители. Это прежде всего исторические медицинские данные. Однако процесс цифровизации продолжается и постепенно включает все больше направлений военной медицины.

