Українці можуть побачити дату і результат ВЛК у застосунку "Резерв+"

Військово-лікарська комісія. Фото: "МикВісті"

В Україні відтепер висновки військово-лікарських комісій автоматично потрапляють до реєстру "Оберіг". Окрім того, громадяни можуть побачити у застосунку "Резерв+" інформацію про придатність або не придатність, а також дату проходження ВЛК.

Про це заявив голова Центральної ВЛК ЗСУ Дмитро Мирошніченко, пише у Facebook Житомирський обласний ТЦК та СП.

Що змінилося з ВЛК

За словами полковника медичної служби, цифрові інструменти стали логічним і необхідним кроком в умовах воєнного часу та загальнодержавного переходу до електронних сервісів.

Зокрема, рішення ВЛК ухвалюються з використанням електронних підписів. Це у свою чергу забезпечує фіксацію часу, прозорість процесів і повну відстежуваність дій кожного учасника. Тобто від самого лікаря до голови комісії.

"Це значно знижує ризики зловживань і виводить усю процедуру військово-лікарської експертизи у зрозуміле та контрольоване цифрове середовище", — пояснив Мірошниченко.

Водночас він додав, що у системі ще залишаються паперові носії. Це передусім історичні медичні дані. Однак процес цифровізації триває і поступово включає дедалі більше напрямів військової медицини.

