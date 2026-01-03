Відео
Україна
Висновки ВЛК автоматично передаються до реєстру "Оберіг"

Висновки ВЛК автоматично передаються до реєстру "Оберіг"

Дата публікації: 3 січня 2026 01:55
Українці можуть побачити дату і результат ВЛК у застосунку "Резерв+"
Військово-лікарська комісія. Фото: "МикВісті"

В Україні відтепер висновки військово-лікарських комісій автоматично потрапляють до реєстру "Оберіг". Окрім того, громадяни можуть побачити у застосунку "Резерв+" інформацію про придатність або не придатність, а також дату проходження ВЛК.

Про це заявив голова Центральної ВЛК ЗСУ Дмитро Мирошніченко, пише у Facebook Житомирський обласний ТЦК та СП.

Читайте також:

Що змінилося з ВЛК

За словами полковника медичної служби, цифрові інструменти стали логічним і необхідним кроком в умовах воєнного часу та загальнодержавного переходу до електронних сервісів.

Зокрема, рішення ВЛК ухвалюються з використанням електронних підписів. Це у свою чергу забезпечує фіксацію часу, прозорість процесів і повну відстежуваність дій кожного учасника. Тобто від самого лікаря до голови комісії.

"Це значно знижує ризики зловживань і виводить усю процедуру військово-лікарської експертизи у зрозуміле та контрольоване цифрове середовище", — пояснив Мірошниченко.

Водночас він додав, що у системі ще залишаються паперові носії. Це передусім історичні медичні дані. Однак процес цифровізації триває і поступово включає дедалі більше напрямів військової медицини.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військові та військовозобов'язані особи щороку мають проходити військово-лікарські комісії. При цьому є умова, коли саме потрібно йти проходити ВЛК.

Також ми інформували, що юристи відповіли, чи можуть людину мобілізувати без проходження ВЛК.

мобілізація війна в Україні ВЛК цифровізація Резерв+ медицина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
