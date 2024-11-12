Ежегодно ТЦК проводит переписку 17-летних призывников в Украине

Оформление документов военнообязанных. Иллюстративное фото: УНИАН

Ежегодно в Украине с января по март ТЦК проводит приписку юношей, достигших 17-летнего возраста. В ней принимают участие все допризывники, проживающие на территории соответствующего района или города.

Об этом сообщает Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Для чего оформляют юношей в ТЦК

Для тех, кто не прошел приписку в срок, эта процедура доступна в течение года. Она направлена на постановку юношей на военный учет, а также на оценку их физической подготовки, уровня образования и морально-психологических качеств.

Комплексный анализ этих показателей позволяет призывным комиссиям принимать обоснованные решения по распределению будущих призывников в соответствующие виды вооруженных сил или военные формирования, а также выявлять кандидатов для обучения в военных учреждениях.

Согласно установленным правилам, мобилизационный призыв возможен только после того, как гражданин достигнет 25 лет.

Напомним, представитель областного ТЦК объяснил, каким образом происходит розыск человека , не обновившего собственные военно-учетные данные.

Также он объяснил, как долго имеют право содержать человека в ТЦК или в отделе полиции при проверке данных.