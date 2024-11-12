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З 17 років юнакам треба з'явитись в ТЦК — в чому причина

12 листопада 2024 01:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Щороку ТЦК проводить переписку 17-річних призовників в Україні
Оформлення документів військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Щороку в Україні з січня по березень ТЦК проводить приписку юнаків, які досягли 17-річного віку. У ній беруть участь усі допризовники, що мешкають на території відповідного району або міста. 

Про це інформує Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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Для тих, хто не пройшов приписку вчасно, ця процедура доступна протягом року. Вона спрямована на постановку юнаків на військовий облік, а також для оцінки їхньої фізичної підготовки, рівня освіти та морально-психологічних якостей.

Комплексний аналіз цих показників дозволяє призовним комісіям приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу майбутніх призовників у відповідні види збройних сил або військові формування, а також виявляти кандидатів для навчання у військових закладах.

Згідно з встановленими правилами, мобілізаційний призов можливий лише після того, як громадянин досягне 25 років.

Нагадаємо, представник обласного ТЦК пояснив, яким чином відбувається розшук людини, яка не оновила власні військово-облікові дані.

Також він пояснив, як довго мають право утримувати людину у ТЦК чи у відділі поліції під час перевірки даних. 

ТЦК та СП призовник мобілізація ВЛК війна в Україні

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