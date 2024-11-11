Мобілізація в Україні 2024 — у ТЦК відповіли, скільки може тривати адмінзатримання

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні працівники Національної поліції за зверненням ТЦК та СП мають повноваження здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних громадян, які порушили правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Надалі таких осіб доставляють до територіальних центрів комплектування.

Скільки може тривати адміністративне затримання та які процедури очікують на затриманих, пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю виданню "Суспільне".

Читайте також:

Так, за його словами, якщо після адміністративного затримання особу-порушника доставляють у відділок поліції, то її можуть там тримати лише 3 години.

Проте Істомін наголосив, що в межах заходів мобілізації після адмінзатримання людину доставляють не до поліції, а до ТЦК та СП. А вже у цьому випадку, військовозобов'язаний чоловік перебуває у територіальному центру таку кількість часу, яка потрібна для здійснення усіх необхідних процедур.

"У ТЦК людина може перебувати необхідний час для перевірки даних, проходження військово-лікарської комісії, а також для очікування відправлення до навчального центру, якщо він буде мобілізований. Якщо ВЛК визнає громадянина придатним і якщо з'ясується, що в нього немає підстав для відстрочки та він не заброньований, він може бути мобілізований після адміністративного затримання", — розповів Роман Істомін.

Раніше ми писали, кого та за яких умов ТЦК може подати у розшук та що після цього чекає на громадянина.

Нагадаємо, ми розповідали, як військовозобов'язаному скасувати статус "у розшуку" та довести свою правоту.

Також ми інформували, які фейки про мобілізацію в Україні поширює ворог.