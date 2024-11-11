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Як відбувається розшук людей за неоновлення даних — відповідь ТЦК

11 листопада 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — як розшукують чоловіків за неоновлення даних
Працівники ТЦК та поліції розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: google.com
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан. У цей період усі військовозобов'язані громадяни повинні оновити свої військово-облікові дані. ТЦК може подати у розшук особу за порушення військового обліку. 

Як саме відбувається розшук людини через неоновлення військово-облікових даних, розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю виданню "Суспільне". 

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Перш за все, Роман Істомін наголосив, що наразі за неуточнення даних людину не подають автоматично у розшук, хоч це і є порушенням вимог закону. 

"Якщо ж вона не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення, тобто надсилається запит до поліції. До запиту докладається корінець повістки — частина, яка лишається в ТЦК. Це докладається до звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи", — пояснив представник ТЦК.

Також Істомін додав, що загального списку людей, які не оновили дані, в ТЦК не існує. Інформацію до правоохоронних органів подають по кожному порушнику окремо. 

 

Раніше ми писали, як каратимуть чоловіків, які не сплатять штраф за неоновлення даних.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки можуть тримати людину в ТЦК після адміністративного затримання.

Також ми інформували, яке покарання чекає на військовозобов'язаних українців, які не заберуть повістку з пошти.

ТЦК та СП військовозобов'язані розшук мобілізація військовий облік персональні дані

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