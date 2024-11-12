Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow С какими болезнями глаз не мобилизуют — уже есть ответ arrow

С какими болезнями глаз не мобилизуют — уже есть ответ

12 ноября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
С некоторыми заболеваниями глаз военнообязанного могут признать частично пригодным или вообще непригодным
Проверка зрения. Иллюстративное фото: Медцентр ОКО
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные могут быть признаны пригодными, ограниченно пригодными или непригодными к службе, в зависимости от состояния зрения и имеющихся заболеваний глаз. В 2023 году Минобороны обновило перечень болезней, определяющих возможность службы.

Новини.LIVE разобрались в каких случаях военнообязанного признают годным или частично годным.

Читайте также:

Пригодность к службе при плохом зрении

Соответствие требованиям зависит от остроты зрения. Непригодными к мобилизации со снятием с военного учета считаются лица со следующими показателями:

  • острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или слепота на один глаз;
  • отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,3 или менее;
  • острота зрения обоих глаз 0,2 или менее.

Частично пригодны к службе

Лица, признаваемые непригодными в мирное время, но ограниченно годными в военное время, имеют следующие показатели:

  • острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или слепота на один глаз;
  • отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,4 или более;
  • острота зрения одного глаза 0,3, а второго — от 0,3 до 0,1.

ВЛК проводит индивидуальную оценку пригодности, если один показатель остроты зрения составляет менее 0,1, а второй — 1,0 после коррекции.

Воздействие других глазных заболеваний на пригодность

При сложном гиперметропическом астигматизме пригодность определяется показателями заболевания, что позволяет самостоятельно оценить возможность службы.

При наличии амблиопии ВЛК может признать военнообязанного ограниченно пригодным, даже при обострении болезни.

Для имеющих хроническую сосудистую оптическую нейропатию пригодность зависит от особенностей заболевания. Непригодными признаются лица с хронической сенсорно-моторной или автономной нейропатией, а с дистальной нейропатией и болевым синдромом ограниченно пригодными во время военного состояния.

Напомним, мы рассказывали, как военнообязанному отменить статус "в розыске" и доказать свою правоту.

Также мы информировали, какие фейки о мобилизации в Украине распространяют враг.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация ВВК война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Какой сегодня, 12 ноября, праздник — запреты и народные приметы

05:05 Дождь и туман — синоптики дали прогноз в Украине сегодня

04:30 С какими болезнями глаз не мобилизуют — уже есть ответ

03:26 "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

02:43 "Оплачиваем за проезд" — контролерам выдадут особые терминалы

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

01:34 С 17 лет молодым людям нужно появиться в ТЦК — в чем причина

01:33 Киев под атакой дронов-камикадзе — куда они направляются

01:26 Учредителя фонда оправдали на суде — в чем его обвинили

00:37 Путин хочет обратно Курщину до прихода Трампа — что будет дальше

00:30 Как корректно должно происходить задержание работниками ТЦК

05:05 Какой сегодня, 12 ноября, праздник — запреты и народные приметы

05:05 Дождь и туман — синоптики дали прогноз в Украине сегодня

04:30 С какими болезнями глаз не мобилизуют — уже есть ответ

03:26 "Азов" шукає лікарів-терапевтів — які умови праці на фронті

02:43 "Оплачиваем за проезд" — контролерам выдадут особые терминалы

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

01:34 С 17 лет молодым людям нужно появиться в ТЦК — в чем причина

01:33 Киев под атакой дронов-камикадзе — куда они направляются

01:26 Учредителя фонда оправдали на суде — в чем его обвинили

00:37 Путин хочет обратно Курщину до прихода Трампа — что будет дальше

00:30 Как корректно должно происходить задержание работниками ТЦК

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Text

11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

Text

10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке