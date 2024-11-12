С некоторыми заболеваниями глаз военнообязанного могут признать частично пригодным или вообще непригодным

Проверка зрения. Иллюстративное фото: Медцентр ОКО

Военнообязанные могут быть признаны пригодными, ограниченно пригодными или непригодными к службе, в зависимости от состояния зрения и имеющихся заболеваний глаз. В 2023 году Минобороны обновило перечень болезней, определяющих возможность службы.

Новини.LIVE разобрались в каких случаях военнообязанного признают годным или частично годным.

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Соответствие требованиям зависит от остроты зрения. Непригодными к мобилизации со снятием с военного учета считаются лица со следующими показателями:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или слепота на один глаз;

отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,3 или менее;

острота зрения обоих глаз 0,2 или менее.

Частично пригодны к службе

Лица, признаваемые непригодными в мирное время, но ограниченно годными в военное время, имеют следующие показатели:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или слепота на один глаз;

отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,4 или более;

острота зрения одного глаза 0,3, а второго — от 0,3 до 0,1.

ВЛК проводит индивидуальную оценку пригодности, если один показатель остроты зрения составляет менее 0,1, а второй — 1,0 после коррекции.

Воздействие других глазных заболеваний на пригодность

При сложном гиперметропическом астигматизме пригодность определяется показателями заболевания, что позволяет самостоятельно оценить возможность службы.

При наличии амблиопии ВЛК может признать военнообязанного ограниченно пригодным, даже при обострении болезни.

Для имеющих хроническую сосудистую оптическую нейропатию пригодность зависит от особенностей заболевания. Непригодными признаются лица с хронической сенсорно-моторной или автономной нейропатией, а с дистальной нейропатией и болевым синдромом ограниченно пригодными во время военного состояния.

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