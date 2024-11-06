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Як військовозобов'язаному в Україні скасувати статус "у розшуку"

6 листопада 2024 21:54
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — як скасувати статус у розшуку військовозобов'язаному
Військовозобов'язаний чоловік в Україні у розшуку. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період усі військовозобов'язані громадяни мають перебувати на військовому обліку. Працівники ТЦК та СП продовжують проводити оповіщення та вручати повістки, за якими чоловіки мають явитися до територіального центру. Проте, на тих, хто свідомо ігнорує дані правила, може очікувати відповідальність. Зокрема, ТЦК можуть подати у розшук. Проте, трапляються випадки, коли особа не отримувала повісток, а поліція все одно її розшукує. 

Як у такому разі військовозобов'язаному можна скасувати статус "у розшуку" та довести свою правоту, розповіла адвокатка Таміла Алексик в інтерв'ю ТСН

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Як військовозобов'язаному в Україні скасувати статус "у розшуку"
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Як скасувати статус "у розшуку" військовозобов'язаному — порада адвоката

Як розповіла правозахисниця, якщо ви не отримували повістки та не ухилялися від мобілізації, у цьому випадку можна з'явитися до слідчого, що оголосив у розшук з відповідним клопотанням про скасування такої постанови та припинення розшуку.

Адміністративну справу можуть закрити, якщо військовозобов'язаний доведе, що не отримував повістки або ж що він не явився до ТЦК з поважних причин. 

Однак, як каже Таміла Алексик, у цій ситуації є певний ризик, адже така явка до слідчого передбачає особисте вручення підозри та навіть застосування запобіжного заходу.

"Тому я рекомендую офіційно витребувати постанову про оголошення у розшук та скасувати її у судовому порядку. Тобто надати до суду скаргу на постанову про оголошення у розшук та необхідні підтверджувальні документи, що особа не отримувала повісток, не переховувалася, а перебувала на стаціонарному лікуванні або ж була у відряджені, тобто мала поважну причину неявки", — пояснила адвокатка.

Таміла Алексик додала, якщо суд буде вважати, що цих документів достатньо, то він скасує постанову про розшук.

Раніше ми повідомляли, кого та за яких умов ТЦК може подати у розшук та що після цього чекає на громадянина.

Нагадаємо, ми писали, як можна створити військово-обліковий документ у застосунку "Дія", не відвідуючи ТЦК.

Також ми інформували, які адміністративні послуги недоступні українцям без військово-облікового документа.

суд ТЦК та СП військовозобов'язані розшук мобілізація документи

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22:30 Одесит зробив білий квиток за 2 тис. грн — як його покарав суд

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