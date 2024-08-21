Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow З якими психічними розладами мобілізують до ЗСУ — повний перелік arrow

З якими психічними розладами мобілізують до ЗСУ — повний перелік

21 серпня 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація людей з розладами психіки — які хвороби дозволяють служити в ЗСУ
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть звільнитися від призову на військову службу через стан здоров'я. Зокрема це можливо, якщо є серйозні психічні захворювання. Проте, є ряд психічних розладів, які дозволяють громадянам долучитися до лав ЗСУ. 

Читайте також:

Це передбачено наказом Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року, який затвердив зміни до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

Варто підкреслити, у разі наявності тяжко або помірно виражених стійких психічних розладів військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до служби з виключенням з військового обліку.

 

Мобілізація людей з розладами психіки — які хвороби дозволяють служити в ЗСУ
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com

Військово-лікарська комісія може визнати придатною до військової служби військовозобов'язану особу, якщо наявні: 

  1. Помірно виражені форми розладів особистості.
  2. Легкі психічні розлади, які виникли внаслідок захворювань або уражень головного мозку — це можуть бути помірно виражені або повторні психотичні стани (спотворене усвідомлення реальності), афективні стани легкої форми (порушення емоцій), патологічні зміни особистості з проявами стійкого астенічного стану, які виникли через вищезгадані порушення.
  3. Стійкі компенсації (мінімальні прояви) гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми.
  4. Хвороби психіки, які виникли через залежність. Йдеться про випадки, коли залежність викликала лише помірні або незначні психічні розлади, і така людина критично ставиться до свого стану та поведінки.
  5. Розлади настрою з рідкими приступами та довгими проміжками повного одужання (до прикладу, гострий поліморфний психотичний розлад без симптомів шизофренії).
  6. Легкі форми біполярних розладів з нечастими нападами та проміжками повного психічного здоров’я не менше двох років.
  7. ПТСР з помірно вираженими симптомами та стабільним перебігом.
  8. ПТСР з регредієнтним типом перебігу, тобто коли розлад стає менш інтенсивним і закінчився легкою астенією — стомлюваністю, ослабленням, змінами настрою.
  9. Помірні депресивні, тривожні та обсесивно-компульсивні розлади.
  10. Помірний депресивний епізод зі сприятливим перебігом, що закінчився легкою астенією.
  11. Сприятливий перебіг невротичного розладу, якщо він помірно виражений та короткотривалий.
  12. Легка розумова відсталість з мінімальними порушеннями поведінки або без них.

Важливо: те, що ці психічні розлади вдалося вилікувати або те, що вони проявляються мінімально, повинні підтвердити у спеціалізованій лікарні.

Визначити ступінь придатності зможуть лише після того, як військовозобов'язаного обстежать у стаціонарі та використовуватимуть при цьому доказові методики. У документах про результати обстеження та огляду будуть вказувати основне захворювання, яке викликало психічний розлад.

Варто наголосити, такі особи придатні до служби виключно у:

  • військових частинах;
  • військових вишах;
  • ТЦК та СП;
  • медичних підрозділах. 

Раніше ми повідомляли, з якими захворюваннями шкіри не мобілізують до ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, чи мобілізують до армії чоловіка з ожирінням.

Також ми інформували, коли військовозобов'язаних громадян не можуть відправити на ВЛК, існує дві підстави.

закон здоров'я мобілізація ВЛК військовозобов'язані захворювання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:51 У Київській області сили ППО України відбивають атаку безпілотників

02:34 Землю охопило нове кільце через геомагнітні бурі: під загрозою сучасні технології

02:30 З якими психічними розладами мобілізують до ЗСУ — повний перелік

02:27 Україною шириться тривога через загрозу балістики

01:32 Чоловік видавав себе за волонтера і обкрадав людей у прифронтовій зоні — суд виніс вирок

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

01:30 Юрист відповів, чи можна отримати повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки

00:30 ВЛК для виключених з військового обліку — що робити

00:21 Не для Суркіса — Ярмоленко розповів, для кого грає Динамо Київ

00:06 В Україні введуть жорсткі обмеження світла — графіки Укренерго на сьогодні

00:03 Сирський назвав кількість ракет, яку Росія випустила по Україні з початку повномасштабної війни

02:51 У Київській області сили ППО України відбивають атаку безпілотників

02:34 Землю охопило нове кільце через геомагнітні бурі: під загрозою сучасні технології

02:30 З якими психічними розладами мобілізують до ЗСУ — повний перелік

02:27 Україною шириться тривога через загрозу балістики

01:32 Чоловік видавав себе за волонтера і обкрадав людей у прифронтовій зоні — суд виніс вирок

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

01:30 Юрист відповів, чи можна отримати повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки

00:30 ВЛК для виключених з військового обліку — що робити

00:21 Не для Суркіса — Ярмоленко розповів, для кого грає Динамо Київ

00:06 В Україні введуть жорсткі обмеження світла — графіки Укренерго на сьогодні

00:03 Сирський назвав кількість ракет, яку Росія випустила по Україні з початку повномасштабної війни

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця