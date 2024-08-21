Мобілізація людей з розладами психіки — які хвороби дозволяють служити в ЗСУ

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть звільнитися від призову на військову службу через стан здоров'я. Зокрема це можливо, якщо є серйозні психічні захворювання. Проте, є ряд психічних розладів, які дозволяють громадянам долучитися до лав ЗСУ.

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Це передбачено наказом Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року, який затвердив зміни до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

Варто підкреслити, у разі наявності тяжко або помірно виражених стійких психічних розладів військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до служби з виключенням з військового обліку.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com

Військово-лікарська комісія може визнати придатною до військової служби військовозобов'язану особу, якщо наявні:

Помірно виражені форми розладів особистості. Легкі психічні розлади, які виникли внаслідок захворювань або уражень головного мозку — це можуть бути помірно виражені або повторні психотичні стани (спотворене усвідомлення реальності), афективні стани легкої форми (порушення емоцій), патологічні зміни особистості з проявами стійкого астенічного стану, які виникли через вищезгадані порушення. Стійкі компенсації (мінімальні прояви) гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми. Хвороби психіки, які виникли через залежність. Йдеться про випадки, коли залежність викликала лише помірні або незначні психічні розлади, і така людина критично ставиться до свого стану та поведінки. Розлади настрою з рідкими приступами та довгими проміжками повного одужання (до прикладу, гострий поліморфний психотичний розлад без симптомів шизофренії). Легкі форми біполярних розладів з нечастими нападами та проміжками повного психічного здоров’я не менше двох років. ПТСР з помірно вираженими симптомами та стабільним перебігом. ПТСР з регредієнтним типом перебігу, тобто коли розлад стає менш інтенсивним і закінчився легкою астенією — стомлюваністю, ослабленням, змінами настрою. Помірні депресивні, тривожні та обсесивно-компульсивні розлади. Помірний депресивний епізод зі сприятливим перебігом, що закінчився легкою астенією. Сприятливий перебіг невротичного розладу, якщо він помірно виражений та короткотривалий. Легка розумова відсталість з мінімальними порушеннями поведінки або без них.

Важливо: те, що ці психічні розлади вдалося вилікувати або те, що вони проявляються мінімально, повинні підтвердити у спеціалізованій лікарні.

Визначити ступінь придатності зможуть лише після того, як військовозобов'язаного обстежать у стаціонарі та використовуватимуть при цьому доказові методики. У документах про результати обстеження та огляду будуть вказувати основне захворювання, яке викликало психічний розлад.

Варто наголосити, такі особи придатні до служби виключно у:

військових частинах;

військових вишах;

ТЦК та СП;

медичних підрозділах.

Раніше ми повідомляли, з якими захворюваннями шкіри не мобілізують до ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, чи мобілізують до армії чоловіка з ожирінням.

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