Мобілізація людей з розладами психіки — які хвороби дозволяють служити в ЗСУ

З якими психічними розладами мобілізують до ЗСУ — повний перелік
В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть звільнитися від призову на військову службу через стан здоров'я. Зокрема це можливо, якщо є серйозні психічні захворювання. Проте, є ряд психічних розладів, які дозволяють громадянам долучитися до лав ЗСУ.
Це передбачено наказом Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року, який затвердив зміни до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.
Варто підкреслити, у разі наявності тяжко або помірно виражених стійких психічних розладів військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до служби з виключенням з військового обліку.
Військово-лікарська комісія може визнати придатною до військової служби військовозобов'язану особу, якщо наявні:
- Помірно виражені форми розладів особистості.
- Легкі психічні розлади, які виникли внаслідок захворювань або уражень головного мозку — це можуть бути помірно виражені або повторні психотичні стани (спотворене усвідомлення реальності), афективні стани легкої форми (порушення емоцій), патологічні зміни особистості з проявами стійкого астенічного стану, які виникли через вищезгадані порушення.
- Стійкі компенсації (мінімальні прояви) гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми.
- Хвороби психіки, які виникли через залежність. Йдеться про випадки, коли залежність викликала лише помірні або незначні психічні розлади, і така людина критично ставиться до свого стану та поведінки.
- Розлади настрою з рідкими приступами та довгими проміжками повного одужання (до прикладу, гострий поліморфний психотичний розлад без симптомів шизофренії).
- Легкі форми біполярних розладів з нечастими нападами та проміжками повного психічного здоров’я не менше двох років.
- ПТСР з помірно вираженими симптомами та стабільним перебігом.
- ПТСР з регредієнтним типом перебігу, тобто коли розлад стає менш інтенсивним і закінчився легкою астенією — стомлюваністю, ослабленням, змінами настрою.
- Помірні депресивні, тривожні та обсесивно-компульсивні розлади.
- Помірний депресивний епізод зі сприятливим перебігом, що закінчився легкою астенією.
- Сприятливий перебіг невротичного розладу, якщо він помірно виражений та короткотривалий.
- Легка розумова відсталість з мінімальними порушеннями поведінки або без них.
Важливо: те, що ці психічні розлади вдалося вилікувати або те, що вони проявляються мінімально, повинні підтвердити у спеціалізованій лікарні.
Визначити ступінь придатності зможуть лише після того, як військовозобов'язаного обстежать у стаціонарі та використовуватимуть при цьому доказові методики. У документах про результати обстеження та огляду будуть вказувати основне захворювання, яке викликало психічний розлад.
Варто наголосити, такі особи придатні до служби виключно у:
- військових частинах;
- військових вишах;
- ТЦК та СП;
- медичних підрозділах.
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