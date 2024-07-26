Мобілізація в Україні — чи можуть призвати чоловіка, який страждає на ожиріння

Чоловік з ожирінням на прийомі у лікаря. Фото: bariatr.com

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено. У цей період військовозобов'язані чоловіки проходять медкомісію та можуть бути призвані до лав ЗСУ. Водночас законодавством передбачені певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від військової служби через проблеми зі здоров'ям.

Чи можуть мобілізувати громадян України, які страждають на ожиріння, відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі Юристи.ua.

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Так, за словами правознавця, наявність у військовозобов'язаної особи ожиріння III ступеня не є автоматичною підставою для звільнення від військової служби.

Відповідно до "Розкладу хвороб" наказу МОУ №402, ожиріння позначається як "стан, який може виключати чи обмежувати можливість призову до ЗСУ".

Тобто люди з таким діагнозом можуть бути визнані придатними до служби в тилових частинах, таких як забезпечення, логістика та медичні підрозділи.

При цьому Айвазян наголосив, що ВЛК приймає рішення про придатність індивідуально для кожного випадку. На рішення комісії можуть вплинути супутні захворювання, які має чоловік.

Крім ожиріння III ступеня, до переліку захворювань, які можуть звільнити від військової служби, належать:

цукровий діабет середньої тяжкості з ускладненнями;

тиреотоксикоз середнього ступеня тяжкості;

захворювання щитоподібної залози з гіпотиреозом середнього ступеня тяжкості.

Пацієнт на прийомі у лікаря. Фото: depositphotos.com

Що робити, якщо у вас є зайва вага або інші захворювання

Якщо ви маєте проблеми із зайвою вагою, а також супутні хвороби, такі як цукровий діабет, гіпертонія тощо, варто звернутися до лікаря та зібрати всі необхідні медичні документи. З цими документами потрібно звернутися до військово-лікарської комісії для проходження огляду. Важливо пам’ятати, що кожен випадок індивідуальний, і остаточне рішення приймає ВЛК.

Раніше ми повідомляли, як ВЛК оцінює придатність до служби.

Нагадаємо, ми писали, які хвороби хребта є підставою для звільнення від військової служби.

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