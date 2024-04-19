Точно не возьмут в армию — с какими расстройствами психики и поведения освобождают по новому закону

С какими расстройствами психики и поведения не берут в армию — перечень болезней за законом
Новый закон о мобилизации упраздняет статус ограниченно пригодных к военной службе. Поэтому решением военно-врачебной комиссии военнообязанного могут признать пригодным или непригодным. Так, к болезням, предусматривающим освобождение от мобилизации, относятся определенные нарушения психики и поведения.
Об этом сообщают Факты ICTV в четверг, 18 апреля.
Какие нарушения психики и поведения освобождают от мобилизации
Мужчины, имеющие статус ограниченно пригодных, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы получить новый вывод. Это им нужно сделать в течение 9 месяцев с момента опубликования нового закона.
Таким образом, если военнообязанный имеет одну из перечисленного ниже болезнь, его признают непригодным к военной службе. От мобилизации освобождают резко выраженные стойкие психические расстройства:
- все виды деменции, органический амнестический синдром;
- расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
- синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
- эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
- невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
- ангиотрофоневроз III-IV стадии;
- резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
- расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
- расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
- специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
Напомним, что согласно новому закону о мобилизации две категории граждан могут освободить от службы в армии. В противоположность этому есть граждане, которые наоборот лишатся отсрочки от мобилизации.
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