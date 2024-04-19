Точно не возьмут в армию — с какими расстройствами психики и поведения освобождают по новому закону

Мужчина на приеме у психиатра. Фото: freepik.com

Новый закон о мобилизации упраздняет статус ограниченно пригодных к военной службе. Поэтому решением военно-врачебной комиссии военнообязанного могут признать пригодным или непригодным. Так, к болезням, предусматривающим освобождение от мобилизации, относятся определенные нарушения психики и поведения.

Об этом сообщают Факты ICTV в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

Какие нарушения психики и поведения освобождают от мобилизации

Мужчины, имеющие статус ограниченно пригодных, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы получить новый вывод. Это им нужно сделать в течение 9 месяцев с момента опубликования нового закона.

Таким образом, если военнообязанный имеет одну из перечисленного ниже болезнь, его признают непригодным к военной службе. От мобилизации освобождают резко выраженные стойкие психические расстройства:

все виды деменции, органический амнестический синдром;

расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);

эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);

ангиотрофоневроз III-IV стадии;

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);

расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации две категории граждан могут освободить от службы в армии. В противоположность этому есть граждане, которые наоборот лишатся отсрочки от мобилизации.