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С какими расстройствами психики и поведения не берут в армию — перечень болезней за законом

19 апреля 2024 00:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Точно не возьмут в армию — с какими расстройствами психики и поведения освобождают по новому закону
Мужчина на приеме у психиатра. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Новый закон о мобилизации упраздняет статус ограниченно пригодных к военной службе. Поэтому решением военно-врачебной комиссии военнообязанного могут признать пригодным или непригодным. Так, к болезням, предусматривающим освобождение от мобилизации, относятся определенные нарушения психики и поведения.

Об этом сообщают Факты ICTV в четверг, 18 апреля.

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Мужчины, имеющие статус ограниченно пригодных, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы получить новый вывод. Это им нужно сделать в течение 9 месяцев с момента опубликования нового закона.

Таким образом, если военнообязанный имеет одну из перечисленного ниже болезнь, его признают непригодным к военной службе. От мобилизации освобождают резко выраженные стойкие психические расстройства:

  • все виды деменции, органический амнестический синдром;
  • расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
  • синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
  • эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
  • невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
  • ангиотрофоневроз III-IV стадии;
  • резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
  • расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
  • расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
  • специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
  • глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации две категории граждан могут освободить от службы в армии. В противоположность этому есть граждане, которые наоборот лишатся отсрочки от мобилизации.

закон
болезнь
психология
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документы
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