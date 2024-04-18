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Закон про мобілізацію позбавить відстрочки ще одну категорію громадян

18 квітня 2024 18:42
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Закон про мобілізацію позбавить відстрочки ще одну категорію громадян
Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Ухвалення закону про мобілізацію позбавляє право на відстрочку ще одну категорію громадян України. Відтепер її можуть втратити військовозобов'язані батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, які не сплачували аліменти понад три місяці.

Про це заявила нардеп Ірина Фріз в коментарі Lb.ua.

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За словами політикині, уряд запропонував позбавити права на відстрочку боржників "зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці". Ця пропозиція  в оборонному комітеті парламенту була схвалена.

Акцентуємо, що стаття 23 закону про мобілізацію передбачає відстрочку для військовозобов'язаних жінок і чоловіків, які мають на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей, за умови, що немає заборгованості зі сплати аліментів.

Тепер втратити право на відстрочку від мобілізації можуть батьки трьох чи більше дітей, які понад три місяці не платили аліменти хоча б за одну дитину. ТЦК СП вже почали отримувати доступ до бази даних про заборгованість за таку несплату.

Фріз також звернула увагу, що уряд ініціював цю норму з технічним браком у тексті, тому комітет ухвалив її з урахуванням згадки саме про аліменти.

"Щодо розрахунків, то ні Генеральний штаб, ні Міністерство оборони такої статистики не надавали. Проте ми всебічно довіряємо цій пропозиції", — казала політикиня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чи є покарання для осіб, які не пройшли базову військову підготовку до 25 років.

Також ми писали про те, що змінилося після прийняття закону про мобілізацію, та хто має право на бронювання. 

діти
Україна
нардепи
аліменти
мобілізація

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