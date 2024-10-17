Мобилизация в Украине 2024 — какие травмы временно освобождают от призыва

Человек с переломом ноги. Фото: istockphoto.com

В Украине во время всеобщей мобилизации призыву не подлежат мужчины, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья. При этом перечень заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки, четко определен законом.

Какие травмы могут стать основанием для признания военнообязанного мужчины временно непригодным к военной службе, рассказываем далее в материале.

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Так, согласно приказу Министерства обороны Украины № 402, не подлежат мобилизации военнообязанные мужчины, получившие серьезные травмы конечностей, шеи, головы, позвоночника, спинного мозга, органов грудной или брюшной полости. Если эти травмы существенно нарушают функции организма.

В перечень, определенный законом, входят:

любые переломы;

сотрясения головного мозга;

контузии;

любые травмы, включающие сдавливание, разрыв, кровоизлияние, отеки, инородное тело, политравму;

термические и химические ожоги;

тепловой удар;

отморожение;

баротравма;

кессонная болезнь;

асфиксия;

поражение молнией;

поражение электрическим током;

воздействие ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;

токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Следует заметить, что временно не подпадают под призыв мужчины, получившие серьезное отравление и проходящие реабилитацию.

Подразумевается отравление лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения, включая газы, дым, пары, пестициды, пищевые продукты, токсины вследствие укуса животных, пресмыкающихся или насекомых.

Также добавим, что срок действия отсрочки по состоянию здоровья определяет военно-врачебная комиссия. Лицо может быть признано временно непригодным к военной службе на срок от двух месяцев до одного года.

Ранее мы писали, как действовать военнообязанным мужчинам, если ТЦК отказываются давать заключение ВВК.

Напомним, мы рассказывали, как во время ВВК доказать наличие болезней.

Также мы информировали, сколько действует решение ВВК во время военного положения и когда необходимо проходить повторное медобследование.