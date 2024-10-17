Мобілізація в Україні 2024 — які травми тимчасово звільняють від призову

Чоловік з переломом ноги. Фото: istockphoto.com

В Україні під час загальної мобілізації призову не підлягають чоловіки, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. При цьому перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки чітко визначений законом.

Які саме травми можуть стати підставою для визнання військовозобов'язаного чоловіка тимчасово непридатним до військової служби, розповідаємо далі у матеріалі.

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Так, відповідно до наказу Міністерства оборони України № 402, не підлягають мобілізації військовозобов'язані чоловіки, які отримали серйозні травми кінцівок, шиї, голови, хребта, спинного мозку, органів грудної або черевної порожнини. Якщо ці травми значно порушують функції організму.

До переліку, який визначено законом, входять:

будь-які переломи;

струси головного мозку;

контузії;

будь-які травми, що включають здавлення, розрив, крововилив, набряки, чужорідне тіло, політравму;

термічні та хімічні опіки;

тепловий удар;

відмороження;

баротравма;

кесонна хвороба;

асфіксія;

ураження блискавкою;

ураження електричним струмом;

вплив іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;

токсична дія мікроорганізмів I-II груп патогенності.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Варто зауважити, що тимчасово не підпадають під призов чоловіки, які отримали серйозне отруєння та проходять реабілітацію.

Мається на увазі отруєння лікарськими засобами або хімічними речовинами немедичного призначення, включно з газами, димом, парами, пестицидами, харчовими продуктами, токсинами внаслідок укусу тварин, плазунів або комах.

Також додамо, що термін дії відстрочки через стан здоров'я визначає військово-лікарська комісія. Особа може бути визнаною тимчасово непридатною до військової служби на термін від двох місяців до одного року.

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