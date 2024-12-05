Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow С какими видами грыж не могут мобилизовать в ВСУ — перечень arrow

С какими видами грыж не могут мобилизовать в ВСУ — перечень

5 декабря 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Служба в ВСУ при наличии грыжи – какие основания для исключения из учета
Медицинское обследование военного. Фото иллюстративное: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане Украины, имеющие определенные виды грыж, могут быть признаны непригодными для мобилизации в Вооруженные силы Украины и исключены из военного учета. Согласно медицинским показателям такие патологии ограничивают физическую активность и могут стать препятствием для прохождения военной службы.

В этой статье Новини.LIVE объяснит, какие именно виды грыж являются основанием для освобождения от мобилизации.

Читайте также:

Какие виды грыж существуют и как они влияют на решения по мобилизации

Некоторые виды грыж не позволяют мобилизовать военнообязанного в армию из-за значительных осложнений здоровья и невозможности выполнения задач. Несмотря на это, есть и те, кто не будет мешать нести службу в тылу, выполняя задачи в логистике, военном обеспечении и т.д. Соответствующие правила утверждения в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Существуют следующие виды грыж: паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости.

Основанием для исключения из военного учета являются неудовлетворительные результаты хирургического лечения или рецидив заболевания или отказ от хирургического лечения и противопоказания для его проведения.

С какими видами грыж могут исключить из военного учета

Если грыжа повторно рецидивирующая, велика и требует ручного вправления и горизонтального положения тела или нарушает функции внутренних органов, то человека признают непригодным к военной службе с исключением из военного учета. В том числе это касается и диафрагмальных грыж и приобретенной релаксации диафрагмы, нарушающих функции внутренних органов, а также множественные и вентральные грыжи, которые не упражняются.

Какие виды грыж не являются основанием для демобилизации

Непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно пригодными в военное время считаются люди, имеющие грыжи, вызывающие умеренные и незначительные нарушения функций организма.

К ним относятся:

  • грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, не сопровождающаяся нарушениями, указанными в пункте "а";
  • однократный рецидив грыжи после хирургического лечения и отказ от повторного лечения;
  • рецидивирующие наружные грыжи умеренных размеров, появляющиеся в вертикальном положении тела при физической нагрузке, кашле;
  • последствия и состояния после оперативного лечения грыжи с резекцией кишечника;
  • вентральные грыжи, требующие ношения бандажа.

Кроме того, небольшая (в пределах физиологического кольца) пупочная грыжа, предбрюшинный жировик белой линии живота, а также расширение паховых колец без грыжевого выпячивания не дают оснований для исключения из военного учета и не препятствуют прохождению военной службы и обучению в вузах.

Последствия и состояния после оперативного лечения грыжи в виде болевого синдрома без признаков рецидива не препятствуют прохождению военной службы.

Как происходит медицинское освидетельствование на ВВК

Во время медицинского осмотра военнослужащий должен предоставить медицинские документы, подтверждающие состояние его здоровья. Информация, указанная в этих документах, принимается во внимание врачами при подготовке решений ВВК.

Председатель и члены военно-врачебной комиссии (ВВК), при необходимости, ознакомляются с медицинскими данными в реестре ЕСОЗ, отражающих состояние здоровья военнослужащего. Они могут также вносить в реестр дополнительные записи на основе полученных результатов или проведенных исследований.

Напомним, есть определенные виды врожденных пороков, которые не позволяют мобилизовывать в армию человека. Также в Министерстве обороны Украины объяснили, как действовать, если на ВВК признали годным человека, имеющего плохое самочувствие и здоровье.

ВСУ болезнь военный учет мобилизация демобилизация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:41 Зимняя непогода идет в Украину — синоптики дали прогноз на завтра

20:33 Ароматная кутья на Сочельник — рецепт с маленьким секретом

20:10 Зеленский поздравил волонтеров с праздником и вручил им награды

20:05 Новые цены на мясо — какие продукты остаются доступными

20:00 С какими видами грыж не могут мобилизовать в ВСУ — перечень

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

19:49 Украине нужны гарантии безопасности, а не обещания, — Зеленский

19:33 Во Львове состоялось торжественное открытие рождественской елки

19:19 1000 грн от государства — Укрпошта предупредила об изменении

19:03 Отключение света в Одессе — графики на пятницу 6 декабря

20:41 Зимняя непогода идет в Украину — синоптики дали прогноз на завтра

20:33 Ароматная кутья на Сочельник — рецепт с маленьким секретом

20:10 Зеленский поздравил волонтеров с праздником и вручил им награды

20:05 Новые цены на мясо — какие продукты остаются доступными

20:00 С какими видами грыж не могут мобилизовать в ВСУ — перечень

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

19:49 Украине нужны гарантии безопасности, а не обещания, — Зеленский

19:33 Во Львове состоялось торжественное открытие рождественской елки

19:19 1000 грн от государства — Укрпошта предупредила об изменении

19:03 Отключение света в Одессе — графики на пятницу 6 декабря

19:00 В Польше пригрозили закрыть консульства РФ — что предшествовало

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК