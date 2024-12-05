Служба в ВСУ при наличии грыжи – какие основания для исключения из учета

Медицинское обследование военного. Фото иллюстративное: УНИАН

Граждане Украины, имеющие определенные виды грыж, могут быть признаны непригодными для мобилизации в Вооруженные силы Украины и исключены из военного учета. Согласно медицинским показателям такие патологии ограничивают физическую активность и могут стать препятствием для прохождения военной службы.

В этой статье Новини.LIVE объяснит, какие именно виды грыж являются основанием для освобождения от мобилизации.

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Какие виды грыж существуют и как они влияют на решения по мобилизации

Некоторые виды грыж не позволяют мобилизовать военнообязанного в армию из-за значительных осложнений здоровья и невозможности выполнения задач. Несмотря на это, есть и те, кто не будет мешать нести службу в тылу, выполняя задачи в логистике, военном обеспечении и т.д. Соответствующие правила утверждения в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Существуют следующие виды грыж: паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости.

Основанием для исключения из военного учета являются неудовлетворительные результаты хирургического лечения или рецидив заболевания или отказ от хирургического лечения и противопоказания для его проведения.

С какими видами грыж могут исключить из военного учета

Если грыжа повторно рецидивирующая, велика и требует ручного вправления и горизонтального положения тела или нарушает функции внутренних органов, то человека признают непригодным к военной службе с исключением из военного учета. В том числе это касается и диафрагмальных грыж и приобретенной релаксации диафрагмы, нарушающих функции внутренних органов, а также множественные и вентральные грыжи, которые не упражняются.

Какие виды грыж не являются основанием для демобилизации

Непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно пригодными в военное время считаются люди, имеющие грыжи, вызывающие умеренные и незначительные нарушения функций организма.

К ним относятся:

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, не сопровождающаяся нарушениями, указанными в пункте "а";

однократный рецидив грыжи после хирургического лечения и отказ от повторного лечения;

рецидивирующие наружные грыжи умеренных размеров, появляющиеся в вертикальном положении тела при физической нагрузке, кашле;

последствия и состояния после оперативного лечения грыжи с резекцией кишечника;

вентральные грыжи, требующие ношения бандажа.

Кроме того, небольшая (в пределах физиологического кольца) пупочная грыжа, предбрюшинный жировик белой линии живота, а также расширение паховых колец без грыжевого выпячивания не дают оснований для исключения из военного учета и не препятствуют прохождению военной службы и обучению в вузах.

Последствия и состояния после оперативного лечения грыжи в виде болевого синдрома без признаков рецидива не препятствуют прохождению военной службы.

Как происходит медицинское освидетельствование на ВВК

Во время медицинского осмотра военнослужащий должен предоставить медицинские документы, подтверждающие состояние его здоровья. Информация, указанная в этих документах, принимается во внимание врачами при подготовке решений ВВК.

Председатель и члены военно-врачебной комиссии (ВВК), при необходимости, ознакомляются с медицинскими данными в реестре ЕСОЗ, отражающих состояние здоровья военнослужащего. Они могут также вносить в реестр дополнительные записи на основе полученных результатов или проведенных исследований.

Напомним, есть определенные виды врожденных пороков, которые не позволяют мобилизовывать в армию человека. Также в Министерстве обороны Украины объяснили, как действовать, если на ВВК признали годным человека, имеющего плохое самочувствие и здоровье.