Служба у ЗСУ при наявності грижі — які підстави для виключення з обліку

Медичне обстеження військового. Фото ілюстративне: УНІАН

Громадяни України, які мають певні види гриж, можуть бути визнані непридатними для мобілізації до Збройних Сил України та виключеними з військового обліку. Згідно з медичними показниками, такі патології обмежують фізичну активність і можуть стати перешкодою для проходження військової служби.

У цій статті Новини.LIVE пояснить, які саме види гриж є підставою для звільнення від мобілізації.

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Які види гриж існують та як вони впливають на рішення щодо мобілізації

Деякі види гриж не дозволяють мобілізувати військовозобов'язаного до війська через значні ускладнення здоров'я та унеможливлення виконання задач. Попри це, є й такі, що не заважатимуть нести службу у тилу, виконуючи задачі у логістиці, військовому забезпеченні, тощо. Відповідні правила затвердженні у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Існують такі види гриж: пахова, стегнова, пупкова грижа, грижа черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної порожнини.

Підставою для застосування виключення з військового обліку є незадовільні результати хірургічного лікування або рецидив захворювання чи відмова від хірургічного лікування та протипоказання для його проведення.

З якими видами гриж можуть виключити з військового обліку

Якщо грижа повторно рецидивна, є великою та потребує ручного вправлення та горизонтального положення тіла чи порушує функції внутрішніх органів, то людину визнають непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку. У тому числі це стосується й діафрагмальних гриж та набутої релаксації діафрагми, які порушують функції внутрішніх органів, а також множинні і вентральні грижі, які не вправляються.

Які види гриж не є підставою для демобілізації

Непридатними до військової служби у мирний час та обмежено придатними у воєнний час вважаються люди, які мають грижі, що спричиняють помірні та незначні порушення функцій організму.

До них належать:

грижа стравохідного отвору діафрагми, що не супроводжується порушеннями, указаними в пункті "а";

одноразовий рецидив грижі після хірургічного лікування та відмови від повторного лікування;

рецидивні зовнішні грижі помірних розмірів, які з’являються у вертикальному положенні тіла при фізичному навантаженні, кашлі;

наслідки та стани після оперативного лікування грижі з резекцією кишечника;

вентральні грижі, які потребують носіння бандажа.

Крім того, невелика (у межах фізіологічного кільця) пупкова грижа, передочеревинний жировик білої лінії живота, а також розширення пахових кілець без грижового випинання не дають підстав для виключення з військового обліку та не перешкоджають проходженню військової служби та до навчання у ВВНЗ.

А наслідки та стани після оперативного лікування грижі у вигляді больового синдрому без ознак рецидиву не перешкоджають проходженню військової служби.

Як відбувається медичний огляд на ВЛК

Під час медичного огляду військовослужбовець повинен надати медичні документи, які підтверджують його стан здоров’я. Інформація, зазначена в цих документах, береться до уваги лікарями під час підготовки рішень ВЛК.

Голова та члени військово-лікарської комісії (ВЛК), за необхідності, ознайомлюються з медичними даними у реєстрі ЕСОЗ, що відображають стан здоров’я військовослужбовця. Вони також можуть вносити до реєстру додаткові записи на основі отриманих результатів або проведених досліджень.

Нагадаємо, є певні види вроджених вад, які не дозволяють мобілізовувати до війська людину. Також у Міністерстві оборони України пояснили, як діяти, якщо на ВЛК визнали придатною людину, яка має погане самопочуття та здоров'я.