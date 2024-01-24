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С этими болезнями органов дыхания и системы кровообращения не мобилизуют — список

24 января 2024 05:38
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Какие болезни органов дыхания и системы кровообращения освобождают от службы в ВСУ
Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: radiosvoboda
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине идет военное положение и общая мобилизация уже 23 месяца. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. В то же время, есть определенный перечень болезней, с которыми не призывают на военную службу, в частности это некоторые болезни органов дыхания и системы кровообращения.

С какими именно заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения не мобилизуют на военную службу, рассказываем далее в материале.

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Так, прежде всего, следует знать, что пригодность к службе в армии определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). Она принимает решение руководствуясь Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008г. №402.

Кроме того, в августе 2023 года Министерство обороны Украины приказом № 490, касавшийся изменений в работе ВВК, сузило перечень болезней, которые могут быть основанием для предоставления отсрочки от мобилизации.

Какие болезни кровообращения освобождают от мобилизации

В перечне болезней системы кровообращения, являющихся основанием для предоставления отсрочки, остаются:

  • сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
  • сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;
  • гипертоническая болезнь III стадии;
  • цереброваскулярные болезни (в частности, инфаркт головного мозга или инсульт со значительными нарушениями функций).
  • болезни артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Какие болезни органов дыхания дают право на отсрочку от призыва

В армию ныне не принимают военнообязанных, у которых диагностированы следующие болезни органов дыхания:

  • хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;
  • тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

 

Ранее мы писали, с какими болезнями военнообязанных лиц могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Напомним, мы сообщали, какие документы следует собрать военнообязанному для ВВК и как подтвердить болезнь.

Также мы информировали, кого из украинцев могут мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не имеют права.

болезнь
Украина
военное положение
мобилизация
ВВК

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