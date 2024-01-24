Какие болезни органов дыхания и системы кровообращения освобождают от службы в ВСУ

С этими болезнями органов дыхания и системы кровообращения не мобилизуют — список
В Украине идет военное положение и общая мобилизация уже 23 месяца. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. В то же время, есть определенный перечень болезней, с которыми не призывают на военную службу, в частности это некоторые болезни органов дыхания и системы кровообращения.
С какими именно заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения не мобилизуют на военную службу, рассказываем далее в материале.
Так, прежде всего, следует знать, что пригодность к службе в армии определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). Она принимает решение руководствуясь Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008г. №402.
Кроме того, в августе 2023 года Министерство обороны Украины приказом № 490, касавшийся изменений в работе ВВК, сузило перечень болезней, которые могут быть основанием для предоставления отсрочки от мобилизации.
Какие болезни кровообращения освобождают от мобилизации
В перечне болезней системы кровообращения, являющихся основанием для предоставления отсрочки, остаются:
- сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
- сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;
- гипертоническая болезнь III стадии;
- цереброваскулярные болезни (в частности, инфаркт головного мозга или инсульт со значительными нарушениями функций).
- болезни артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Какие болезни органов дыхания дают право на отсрочку от призыва
В армию ныне не принимают военнообязанных, у которых диагностированы следующие болезни органов дыхания:
- хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;
- тяжелая персистирующая бронхиальная астма.
Ранее мы писали, с какими болезнями военнообязанных лиц могут мобилизовать в ряды ВСУ.
Напомним, мы сообщали, какие документы следует собрать военнообязанному для ВВК и как подтвердить болезнь.
Также мы информировали, кого из украинцев могут мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не имеют права.
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