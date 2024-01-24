Які хвороби органів дихання та системи кровообігу звільняють від служби в ЗСУ

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: radiosvoboda

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація вже 23 місяці. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Водночас є певний перелік хвороб, з якими не призивають на військову службу, зокрема це деякі хвороби органів дихання та системи кровообігу.

З якими саме захворюваннями органів дихання та системи кровообігу не мобілізують на військову службу, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, перш за все, слід знати, що придатність до служби у війську визначає військово-лікарська комісія (ВЛК). Вона ухвалює рішення керуючись Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402.

Крім того, у серпні 2023 року Міністерство оборони України наказом № 490, який стосувався змін у роботі ВЛК, звузило перелік хвороб, які можуть бути підставою для надання відстрочки від мобілізації.

Які хвороби кровообігу звільняють від мобілізації

В переліку хвороб системи кровообігу, які є підставою для надання відстрочки, залишаються:

серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічна хвороба III стадії;

цереброваскулярні хвороби (зокрема інфаркт головного мозку або інсульт зі значними порушеннями функцій).

хвороби артерій і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій.

Які хвороби органів дихання надають право на відстрочку від призову

До армії нині не беруть військовозобов'язаних, у яких діагностовано наступні хвороби органів дихання:

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Раніше ми писали, з якими хворобами військовозобов'язаних осіб можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, які документи слід зібрати військовозобов'язаному для ВЛК і як підтвердити хворобу.

Також ми інформували, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт не мають права.