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З цими хворобами органів дихання та системи кровообігу не мобілізують — список

24 січня 2024 05:38
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Які хвороби органів дихання та системи кровообігу звільняють від служби в ЗСУ
Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: radiosvoboda
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація вже 23 місяці. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Водночас є певний перелік хвороб, з якими не призивають на військову службу, зокрема це деякі хвороби органів дихання та системи кровообігу.

З якими саме захворюваннями органів дихання та системи кровообігу не мобілізують на військову службу, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Так, перш за все, слід знати, що придатність до служби у війську визначає військово-лікарська комісія (ВЛК). Вона ухвалює рішення керуючись Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402.

Крім того, у серпні 2023 року Міністерство оборони України наказом № 490, який стосувався змін у роботі ВЛК, звузило перелік хвороб, які можуть бути підставою для надання відстрочки від мобілізації. 

Які хвороби кровообігу звільняють від мобілізації

В переліку хвороб системи кровообігу, які є підставою для надання відстрочки, залишаються:

  • серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;
  • серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;
  • гіпертонічна хвороба III стадії;
  • цереброваскулярні хвороби (зокрема інфаркт головного мозку або інсульт зі значними порушеннями функцій).
  • хвороби артерій і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій.

Які хвороби органів дихання надають право на відстрочку від призову 

До армії нині не беруть військовозобов'язаних, у яких діагностовано наступні хвороби органів дихання:

  • хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;
  • тяжка персистуюча бронхіальна астма.

 

Раніше ми писали, з якими хворобами військовозобов'язаних осіб можуть мобілізувати до лав ЗСУ

Нагадаємо, ми повідомляли, які документи слід зібрати військовозобов'язаному для ВЛК і як підтвердити хворобу. 

Також ми інформували, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт не мають права

хвороба
Україна
воєнний стан
мобілізація
ВЛК

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