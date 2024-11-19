Обучение военных на полигоне — куда направляется после завершения курсов

Военные учения. Фото: Reuters

В обществе существует мнение, что все военнообязанные из помещения ТЦК сразу отправляются на фронт. Это не соответствует реальности, ведь все военные должны пройти базовый курс общевойсковой подготовки.

Об этом сообщает Николаевский областной ТЦК и СП.

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Прежде всего, новобранцы обязательно должны пройти 30-дневный курс в учебных подразделениях, где придерживаются четких стандартов. Базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) включает как теоретические знания, так и практические навыки.

Программа состоит из ознакомительного курса, индивидуальной подготовки и обучения действиям в составе подразделения. Первые дни отводятся на организационные вопросы и получение необходимого снаряжения, а затем идет интенсивная тренировка по боевой тактике, минной безопасности, патриотической подготовке и тактической медицине. После этого новобранцы могут быть направлены на дополнительную профессиональную подготовку.

Проходят ли БОВП те, кого назначили на небоевые должности

Мобилизированных распределяют на небоевые должности — кого-то в ремонтные подразделения, бухгалтерию или логистику и т.д. В боевых частях, таких как горно-штурмовые бригады, каждого воина обеспечивают шесть-семь специалистов вспомогательных специальностей. Даже в сложных ситуациях, когда штабы могут оказаться на передовой, все проходят БОВП для получения базовых навыков выживания и действий в боевых условиях.

Кроме того, в Николаевском ТЦК сообщили, что Генштаб тестирует расширенную программу подготовки продолжительностью до 1,5 месяца. Там особый акцент делается на таких направлениях как тактико-огневая подготовка, навыки использования БпЛА и средства радиоэлектронной борьбы. Учитывая результаты, продленный срок обучения может быть введен обязательно уже со следующего года.

Напомним, что начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщал, что новобранцев начали учить по-новому уже с 1 ноября.

Также мы рассказывали все нюансы по БОВП — кто должен ее пройти, какое наказание за игнорирование и что делать после получения направления.