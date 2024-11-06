Мобилизация в воинскую часть - возможно ли перевод и как это происходит

Из воинской части в учебный центр — возможно ли такое
Граждане Украины, мобилизованные во время военного положения, обязательно должны пройти через подготовку в учебных центрах ВСУ. В этот центр военнослужащего могут направить даже из воинской части, в которую мобилизованному выдали мобилизационное распоряжение.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Учебные центры ВСУ
Мобилизированных в Вооруженные силы Украины военнообязанных граждан в обязательном порядке должны направить в учебные центры ВСУ.
В этих центрах мобилизованные военнослужащие пройдут курс базовой военной подготовки, а также возможно специальной подготовки в зависимости от военно-учетной специальности.
На обучение — из воинской части
К юристам обратился с вопросом гражданин, получивший мобилизационное распоряжение в конкретную воинскую часть — могут ли его вместо этой части отправить в учебный центр.
Юрий Айвазян отметил, что в любом случае мобилизованный военнослужащий должен пройти через процесс подготовки в учебном центре.
Отвечая гражданину, получившему мобилизационное распоряжение в другую воинскую часть, адвокат объяснил: "В таком случае, скорее всего, Вам направят на обучение уже из вышеупомянутой части".
Напомним, мы раньше писали о том, кого из мобилизованных задержат в учебном центре дольше всего.
Также мы сообщали, как военнослужащий может попасть из учебного центра в заранее выбранное подразделение.
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