Мобілізація у військову частину — чи можливо переведення та як це відбувається

З військової частини в навчальний центр — чи таке можливо
Громадяни України, мобілізовані під час воєнного стану, обов’язково мають пройти через підготовку у навчальних центрах ЗСУ. До цього центру військовослужбовця можуть направити навіть із військової частини, до якої мобілізованому видали мобілізаційне розпорядження.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Навчальні центри ЗСУ
Мобілізованих до Збройних сил України військовозобов’язаних громадян у обов’язковому порядку мають направити до навчальних центрів ЗСУ.
У цих центрах мобілізовані військовослужбовці пройдуть курс базової військової підготовки, а також, можливо, спеціальної підготовки, залежно від військово-облікової спеціальності.
На навчання — із військової частини
До юристів звернувся з питанням громадянин, який отримав мобілізаційне розпорядження в конкретну військову частину — чи можуть його замість цієї частини відправити у навчальний центр.
Юрій Айвазян зазначив, що у будь-якому випадку мобілізований військовослужбовець має пройти через процес підготовки у навчальному центрі.
Відповідаючи громадянину, який отримав мобілізаційне розпорядження у іншу військову частину, адвокат пояснив: "У такому випадку, скоріш за все, Вам направлять на навчання вже із вищезгаданої частини".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із мобілізованих затримають у навчальному центрі найдовше.
Також ми повідомляли, як військовослужбовець може потрапити із навчального центру у заздалегідь обраний підрозділ.
Читайте Новини.LIVE!