Мобілізація у військову частину — чи можливо переведення та як це відбувається

Тренування у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Громадяни України, мобілізовані під час воєнного стану, обов’язково мають пройти через підготовку у навчальних центрах ЗСУ. До цього центру військовослужбовця можуть направити навіть із військової частини, до якої мобілізованому видали мобілізаційне розпорядження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізованих до Збройних сил України військовозобов’язаних громадян у обов’язковому порядку мають направити до навчальних центрів ЗСУ.

У цих центрах мобілізовані військовослужбовці пройдуть курс базової військової підготовки, а також, можливо, спеціальної підготовки, залежно від військово-облікової спеціальності.

На навчання — із військової частини

До юристів звернувся з питанням громадянин, який отримав мобілізаційне розпорядження в конкретну військову частину — чи можуть його замість цієї частини відправити у навчальний центр.

Юрій Айвазян зазначив, що у будь-якому випадку мобілізований військовослужбовець має пройти через процес підготовки у навчальному центрі.

Відповідаючи громадянину, який отримав мобілізаційне розпорядження у іншу військову частину, адвокат пояснив: "У такому випадку, скоріш за все, Вам направлять на навчання вже із вищезгаданої частини".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із мобілізованих затримають у навчальному центрі найдовше.

Також ми повідомляли, як військовослужбовець може потрапити із навчального центру у заздалегідь обраний підрозділ.