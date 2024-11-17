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За какие болезни кровообращения исключают из военного учета

17 ноября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Исключение с воинского учета болезнь сердца — перечень болезней
Измерение давления. Фото иллюстративное архивное: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается мобилизация во время которой обязательно прохождение медосмотра военно-врачебной комиссией. Военнообязанные с некоторыми видами болезней сердца и кровообращения могут быть полностью исключены из военного учета или служить в тыловых частях.

Это регулируется в расписании болезней по приказу Министерства обороны Украины №402.

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Какие болезни сердца и кровообращения предполагают исключение из военного учета

  • С сердечной недостаточностью IIБ-III стадии;
  • гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
  • со значительными нарушениями функций;
  • со значительными и умеренными нарушениями кровообращения и функций (болезни артерий, артериол и капилляров I70-I79);
  • с частыми обострениями и вторичной анемией всех форм геморроя I84.

С какими болезнями сердца и кровообращения позволяют служить в тылу и не только

Кроме того, некоторые люди могут быть признаны пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны в случаях :

  • с сердечной недостаточностью I-IIА стадии;
  • с умеренными нарушениями функций;
  • с незначительными нарушениями кровообращения и функциями; при наличии объективных данных без нарушений кровообращения и функций;
  • с выпадением узлов 2-3 стадии при всех видах геморроя I84.

Какие болезни сердца и кровообращения не освобождают от военной службы

  • При наличии объективных данных без сердечной недостаточности;
  • гипертоническая болезнь I стадии;
  • с сердечной недостаточностью I стадии;
  • с незначительными нарушениями функций;
  • с жидкими обострениями при успешном лечении всех видов геморроя I84.

Кто может быть непригоден при болезнях сердца и кровообращения

Лица, находящиеся в болезненном состоянии после перенесенных острых или обострение хронических болезней системы кровообращения или хирургического лечения, признаны временно непригодными — они требуют лечения, отпуска или освобождения от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, врач объяснил особенности службы в армии людей, имеющих ВИЧ или туберкулез.

Также в ВВК сообщили, почему в армию мобилизуют людей с легкими психическими расстройствами и какую работу они способны выполнять в армии.

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