При каких условиях можно мобилизовать заключенных — Виталий Марков высказал позицию

Офицер бригады "Буревий" Национальной гвардии Украины Виталий Марков. Фото: скриншот с видео ICTV

В Украине продолжается всеобщая военная мобилизация и все чаще рассматривается возможность военного призыва осужденных мужчин. Офицер бригады "Буревий" Национальной гвардии Украины Виталий Марков высказал мнение о том, что заключенных можно мобилизовать в армию, но назвал условия, при которых это возможно.

Об этом в эфире Новини.LIVE сообщил Виталий Маркив.

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Мобилизация осужденных в Украине

По мнению Маркива, в Украине вполне возможно произвести мобилизацию осужденных. Военный подчеркнул, что каждый человек имеет право на второй шанс и если заключенный хочет проявить свой патриотизм и защищать страну, то нет причин, почему этого не стоит делать.

"Что касается заключенных, которые готовы взять ответственность и выполнять те или иные задачи, то почему бы нет, всегда есть тот шанс на исправление. Люди, совершившие то или иное преступление и желающие раскаяться, и отдать должное стране, потому что они себя себя считают украинцами, потому что от того, что они совершили то или иное преступление, это не значит, что они меньшие патриоты", — подчеркнул Маркив.

По словам офицера, работа на передовой для осужденных всегда найдется, и они точно смогут помочь ВСУ.

"Нужно дать шанс каждому, потому что это так же рабочая сила, которая поможет выполнять те или иные задачи в армии. В армии много профессий, и сфер, которые можно выполнять, но нужно индивидуально подходить к каждой бригаде, если они могут быть полезными, то, пожалуйста", — подытожил Марков.

Напомним, бывший командир полка особого назначения "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин прокомментировал слова о том, стоит ли в Украине создавать подразделения, например, российских "Шторма-z" и "Вагнер". По его мнению, такая схема вполне реальна, но есть немало нюансов.

Добавим, по мнению Костенко, в мобилизации осужденных сейчас существует больше минусов, чем плюсов. Он обосновал свое видение тем, что в Украине осужденных, которых фактически можно отправить на фронт, всего 10 тысяч, что, по его словам, существенно не поможет, и Украина может обойтись без этого.