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При каком условии можно демобилизоваться одному из супругов, которые служат в ВСУ — ответ юриста

20 ноября 2023 15:14
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
При каком условии можно демобилизоваться одному из супругов, которые служат в ВСУ — ответ юриста
Супружеская пара военных. Фото: Армия Inform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Часто встречается, что на фронте служат сразу и муж, и жена. Однако один из них все же может демобилизоваться, если у них есть малолетний ребенок.

Об этом рассказала юрист Ирина Мамай.

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При каких условиях кто-то из супругов может демобилизоваться

По словам юриста, если супруги служат в рядах Вооруженных сил Украины, то один из них может демобилизоваться, если у них есть малолетний ребенок.

"Есть такое основание для освобождения для мобилизованного, определенное пп.г) п.2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" — один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет", — говорится в сообщении.

Для демобилизации со службы родителя необходимы следующие документы:

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • доказательства военной службы супруги/мужа.

С пакетом этих документов следует подать рапорт на имя командира части со ссылкой на указанное основание для освобождения и добавить к нему нотариально заверенные копии вышеперечисленных документов. Максимально такой рапорт рассматривается командиром не больше 45 дней.

Напомним, что в Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.

Добавим, что в Украине с нового года хотят ввести полноценный запуск е-реестра призывников. Это позволит уменьшить количество уклонистов и перекрыть "лазейки" для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу.

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