За игнорирование вызова в ТЦК и СП могут заблокировать банковские счета

За нарушение правил воинского учета и уклонение от мобилизации предусматривается ответственность. В основном речь идет о штрафах, однако возможны и дополнительные ограничения. В частности, могут арестовать банковские счета.

Блокировка банковских счетов за неявку в ТЦК и СП

Автоматической блокировки средств за неявку в военкомат нет, но соответствующее решение могут принять, чтобы выполнить постановление об административном взыскании. Такое может произойти, если нарушитель воинского учета получил штраф, но не оплатил его вовремя.

Что предшествует аресту средств:

ТЦК и СП накладывает штраф от 17–25,5 тысячи гривен;

если нарушитель в течение 15 дней не платит задолженность добровольно, материалы передают Государственной исполнительной службе;

Государственная исполнительная служба открывает исполнительное производство и может наложить арест на счета должника.

Работники ТЦК и СП не имеют полномочий, которые позволяют самостоятельно обращаться в банки с требованием о блокировании средств. Ограничения накладывают только в рамках исполнительного производства.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал о приговоре за уклонение от мобилизации. Военнообязанный не захотел получать повестку и не пришел в военкомат. Ближайшие три года он проведет в тюрьме.

