Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация "Солдат резерва": что означает новый статус в "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 04:30
"Резерв+ на экране смартфона. Фото: Новини.LIVE

В "Резерв+" добавили еще один статус — "солдат резерва". В некоторых резервах эта категория может указываться как ВОС (военно-учетная специальность, — Ред.) 999 или ВОС 999-097. К ней относятся граждане, которые нуждаются в прохождении базовой военной подготовки, потому что не имеют боевого опыта.

Об этом в комментарии "Киев 24" сообщил управляющий партнер адвокатского объединения "Едия", адвокат Александр Попсуй, передает Новини.LIVE.

Статус "Солдат резерва"

По словам правоведа, сейчас Министерство обороны систематизирует данные для учета мобилизационного ресурса страны.

"Государство сейчас фильтрует граждан и создает базу для того, чтобы определить, какое количество граждан нуждается в базовой военной подготовке, какое количество граждан являются лицами в резерве, которые уже могут выполнять определенные задачи и задачи, которые перед ними будут ставить ВСУ", — пояснил Александр Попсуй.

Также он заверил, что ничего страшного в статусе "солдат резерва" нет:

"Это не является преградой для подачи документов на отсрочку, носит фактически информативный характер и создает базу данных для Министерства обороны и ВСУ".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката и магистра права Евгения Булименко сообщал, что с прошлого года большинство отсрочек стали цифровыми. Раз в три месяца их продлевают автоматически. Правда, в приложении информация может не обновиться.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Марину Бекало писал, что недостоверные данные по воинскому учету можно исправить. Сделать это можно, придя в ТЦК и СП. Кроме того, можно воспользоваться приложением "Резерв+".

армия мобилизация Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации