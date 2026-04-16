"Солдат резерва": что означает новый статус в "Резерв+"

"Резерв+ на экране смартфона. Фото: Новини.LIVE

В "Резерв+" добавили еще один статус — "солдат резерва". В некоторых резервах эта категория может указываться как ВОС (военно-учетная специальность, — Ред.) 999 или ВОС 999-097. К ней относятся граждане, которые нуждаются в прохождении базовой военной подготовки, потому что не имеют боевого опыта.

Об этом в комментарии "Киев 24" сообщил управляющий партнер адвокатского объединения "Едия", адвокат Александр Попсуй, передает Новини.LIVE.

Статус "Солдат резерва"

По словам правоведа, сейчас Министерство обороны систематизирует данные для учета мобилизационного ресурса страны.

"Государство сейчас фильтрует граждан и создает базу для того, чтобы определить, какое количество граждан нуждается в базовой военной подготовке, какое количество граждан являются лицами в резерве, которые уже могут выполнять определенные задачи и задачи, которые перед ними будут ставить ВСУ", — пояснил Александр Попсуй.

Также он заверил, что ничего страшного в статусе "солдат резерва" нет:

"Это не является преградой для подачи документов на отсрочку, носит фактически информативный характер и создает базу данных для Министерства обороны и ВСУ".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката и магистра права Евгения Булименко сообщал, что с прошлого года большинство отсрочек стали цифровыми. Раз в три месяца их продлевают автоматически. Правда, в приложении информация может не обновиться.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Марину Бекало писал, что недостоверные данные по воинскому учету можно исправить. Сделать это можно, придя в ТЦК и СП. Кроме того, можно воспользоваться приложением "Резерв+".