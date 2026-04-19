За ігнорування виклику до ТЦК та СП можуть заблокувати банківські рахунку

За порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації передбачається відповідальності. Здебільшого йдеться про штрафи, однак можливі й додаткові обмеження. Зокрема, можуть арештувати банківські рахунки.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Блокування банківських рахунків за неявку до ТЦК та СП

Автоматичного блокування коштів за неявку до військкомату немає, але відповідне рішення можуть ухвалити, аби виконати постанову про адміністративне стягнення. Таке може статися, якщо порушник військового обліку отримав штраф, але не сплатив його вчасно.

Що передує арешту коштів:

ТЦК та СП накладає штраф від 17–25,5 тисячі гривень;

якщо порушник упродовж 15 днів не сплачує заборгованість добровільно, матеріали передають Державній виконавчій службі;

Державна виконавча служба відкриває виконавче провадження та може накласти арешт на рахунки боржника.

Працівники ТЦК та СП не мають повноважень, які дозволяють самостійно звертатися до банків із вимогою щодо блокування коштів. Обмеження накладають лише в межах виконавчого провадження.

Раніше повідомлялося про вирок за ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаний не схотів отримувати повістку та не прийшов до військкомату. Найближчі три роки він проведе у в'язниці.

