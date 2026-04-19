За ігнорування виклику до ТЦК та СП можуть заблокувати банківські рахунку

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація За ігнорування виклику до ТЦК та СП можуть заблокувати банківські рахунки

За ігнорування виклику до ТЦК та СП можуть заблокувати банківські рахунки

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 04:30
Чоловік із телефоном і банківська картка. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

За порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації передбачається відповідальності. Здебільшого йдеться про штрафи, однак можливі й додаткові обмеження. Зокрема, можуть арештувати банківські рахунки.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Блокування банківських рахунків за неявку до ТЦК та СП

Автоматичного блокування коштів за неявку до військкомату немає, але відповідне рішення можуть ухвалити, аби виконати постанову про адміністративне стягнення. Таке може статися, якщо порушник військового обліку отримав штраф, але не сплатив його вчасно.

Що передує арешту коштів:

  • ТЦК та СП накладає штраф від 17–25,5 тисячі гривень;
  • якщо порушник упродовж 15 днів не сплачує заборгованість добровільно, матеріали передають Державній виконавчій службі;
  • Державна виконавча служба відкриває виконавче провадження та може накласти арешт на рахунки боржника. 

Працівники ТЦК та СП не мають повноважень, які дозволяють самостійно звертатися до банків із вимогою щодо блокування коштів. Обмеження накладають лише в межах виконавчого провадження.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав про вирок за ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаний не схотів отримувати повістку та не прийшов до військкомату. Найближчі три роки він проведе у в'язниці. 

Також Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олександра Попсуя повідомляв, що в "Резерв+" з'явився статус "солдат резерву". До цієї категорії належать люди, які потребують проходження базової військової підготовки. Йдеться про тих, хто раніше не мав бойового досвіду.

мобілізація арешт військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації