Мужчина из-за ухода за родителями уклонился от мобилизации: что решил суд

Житель Решетиловки Полтавской области уклонился от призыва по мобилизации. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности. Ближайшие годы он проведет в тюрьме.

Об этом 11 апреля сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Военнообязанный прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе. В ноябре 2024 года мужчине пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, но он отказался получать этот документ и не явился в военкомат.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, но объяснил, что имеет проблемы со здоровьем и ухаживает за пожилыми родителями. Права на отсрочку он не имел, заключение ВВК не оспаривал, доказательств того, что родственники нуждаются в постоянном уходе, не предоставил.

Сторона обвинения настаивала на пяти годах заключения, а адвокаты просили избрать подзащитному наказание в виде испытательного срока. Суд назначил нарушителю три года лишения свободы.

"Уклонение от мобилизации представляет повышенную общественную опасность, а наказание должно быть реальным, чтобы предотвратить подобные правонарушения", — отметили в региональном ТЦК и СП.

