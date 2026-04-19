Україна
Главная Мобилизация Мужчина из-за ухода за родителями уклонился от мобилизации: что решил суд

Дата публикации 19 апреля 2026 03:32
Работники ТЦК и СП, молоток судьи. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

Житель Решетиловки Полтавской области уклонился от призыва по мобилизации. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности. Ближайшие годы он проведет в тюрьме.

Об этом 11 апреля сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

На Полтавщине вынесли приговор мужчине, который уклонился от мобилизации
Скриншот сообщения Полтавского областного ТЦК и СП

Детали дела

Военнообязанный прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе. В ноябре 2024 года мужчине пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, но он отказался получать этот документ и не явился в военкомат.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, но объяснил, что имеет проблемы со здоровьем и ухаживает за пожилыми родителями. Права на отсрочку он не имел, заключение ВВК не оспаривал, доказательств того, что родственники нуждаются в постоянном уходе, не предоставил.

Сторона обвинения настаивала на пяти годах заключения, а адвокаты просили избрать подзащитному наказание в виде испытательного срока. Суд назначил нарушителю три года лишения свободы.

"Уклонение от мобилизации представляет повышенную общественную опасность, а наказание должно быть реальным, чтобы предотвратить подобные правонарушения", — отметили в региональном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что уроженец Херсонщины уклонился от мобилизации и нанес травмы представителю военкомата. Мужчина ударил инструктора отдела рекрутинга и комплектования ножом. В течение двух лет он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал о мужчине, который не захотел получать повестку. Нарушителя признали виновным в уклонении от мобилизации. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
