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За границу за 6 000 долларов — в Винницкой области разоблачили переправщика уклонистов

2 мая 2024 05:35
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Чекарёва Мария
редактор
За границу за 6 000 долларов — в Винницкой области разоблачили переправщика уклонистов
Задержанные организатор переправки уклонистов, его пособник и "клиент". Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Винницкой области пограничники разоблачили мужчину, который переправлял военнообязанных за границу. Свои услуги нарушитель оценивал в шесть тысяч долларов.

Об этом в среду, 1 мая, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Скриншот сообщения Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Как фигурант переправлял уклонистов за пределы Украины

38-летний житель города Ямполь наладил канал незаконного вывоза мужчин за границу. К прибыльному делу он приобщил еще двоих местных жителей. Клиентов искал сам, а технические моменты обеспечивали его пособники. Свои услуги злоумышленники оценивали в шесть тысяч долларов.

Организатор вместе с сообщниками поймался "на горячем", когда пытался доставить на границу очередного "клиента". Нарушителей у берега Днестра задержали оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда.

По адресам проживания переправщиков провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли 15 мобильных терминалов, один сейф и комплект гидрокостюма.

Всем фигурантам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (часть третья статьи 332 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, в Тернопольской области вынесли приговор уклонисту. Мужчина дважды получал повестки, однако отказался от мобилизации.

Ранее пограничники рассказали, как маскируются уклонисты, чтобы пересечь границу. Охранники границы отметили, что беглые призывники часто скрываются в тайных отсеках автобусов или автомобилей, залезают в бэби-боксы и даже переодеваются в женские вещи.

война
граница
пограничники
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
уклонисты

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