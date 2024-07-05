Ограничения для тех, кто не обновил военно-учетные данные, будет ли это касаться нотариусов

На приеме у нотариуса. Фото: LexInform

Несмотря на слухи и заявления политиков, никаких ограничений на нотариальные услуги на тех военнообязанных, которые не обновили военно-учетные данные, нет. Верховная Рада не принимала никаких законов на эту тему.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Малюська напугал украинцев

Среди возможных ограничений для военнообязанных, которые не обновили свои военно-учетные данные, назывались и ограничения на нотариальные услуги.

"Пока это только заявления министра юстиции Дениса Малюськи", — прокомментировал эти слухи Юрий Айвазян.

Есть запрет на нотариальные услуги или нет

Никаких законов или подзаконных актов, регулирующих подобные ограничения, никто до сих пор не принимал.

"Нормативно-правового акта, запрещающего нотариальные услуги без обновления данных, нет", — пояснил юрист.

Напомним, согласно новым нормам, военнообязанные мужчины, имеющие право выезжать из Украины, кроме соответствующих документов должны предъявить по требованию работников Госпогранслужбы военно-учетный документ.

Однако есть исключения — пять категорий мужчин могут не предъявлять этот документ при пересечении границы.