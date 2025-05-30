Бронирование и ВВК - должен ли работодатель сообщать в ТЦК о непройденной работниками ВВК

Очередь на военно-врачебную комиссию. Фото: sk1.tv

Украинские предприятия, имеющие в штате военнообязанных граждан, должны следить за выполнением ими всех требований воинского учета. Но аннулировать бронирование даже при наличии нарушений невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Предприятие должно информировать ТЦК

Украинские предприятия, согласно действующему законодательству, должны контролировать процесс пребывания на воинском учете своих работников.

Так, отметил юрист Владислав Дерий, на предприятии должны следить за такими нюансами, как прохождение работниками военно-врачебной комиссии и обновление военно-учетных данных.

"Предприятие должно проинформировать ТЦК о том, что работники нарушают правила воинского учета", — подчеркнул юрист.

Аннулировать бронь не нужно

Но при этом, даже при наличии нарушений, предприятие не должно аннулировать бронирование этих работников.

"Однако, таким работникам аннулировать бронирование не нужно", — заверил Дерий.

Потому что это не предусмотрено Порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, как именно ВВК определяет, пригоден ли человек к службе в ВСУ.