Мобілізація у червні 2025 — як призиватимуть чоловіків 50+ років та чи є зміни

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 24 ОМБр

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні триває. Військовозобов'язаних громадян призивають до лав ЗСУ з 25 років. Відповідно до чинного законодавства, мобілізованими на військову службу можуть бути й чоловіки віком 50+ років.

Як відбуватиметься мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 50 до 60 років у червні 2025 року та які є зміни, розповідаємо далі з посиланням на "24 Канал".

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Що відомо про мобілізацію чоловіків 50+ років

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними за станом здоров'я.

Чоловіки віком від 50 до 60 років мають ті самі обов'язки, що й інші військовозобов'язані. Вони мають оновлювати свої військово-облікові дані, завжди мати при собі військово-облікові документи, щоб показувати їх на вимогу правоохоронців або ТЦК та СП.

Як раніше зазначало Командування Сухопутних військ ЗСУ, під час мобілізації чоловіків 50+ років особливу увагу будуть звертати на стан здоров'я особи, наявність бойового досвіду або дефіцитної військової спеціальності.

За наявності відповідної освіти або спеціальності, мобілізованого чоловіка віком 50+ можуть назначити водієм, зварювальником, електриком, фінансистом тощо.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 24 ОМБр

Мобілізація у червні 2025 — що зміниться для чоловіків 50+ років

Нещодавно Верховна Рада ухвалила Закон України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який уточнює правила мобілізації, зокрема щодо чоловіків віком від 40 до 55 років.

Законодавчий акт надає можливість громадянам України цієї вікової групи реалізувати конституційний обов'язок — захист Батьківщини та її територіальної цілісності.

Також внесено наступні зміни до деяких законодавчих актів:

врегульовано питання мобілізації приватних підприємців без припинення їх підприємницької діяльності;

уточнено порядок виконання військово-транспортного обов'язку;

встановлено недопущення зменшення соціальних гарантій офіцерам запасу, які під час мобілізації будуть призначені на нижчі посади;

покращено комплектування ЗСУ, НГУ та інших військових формувань резервістами;

упорядковано питання надання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та надано громадянам України допуск до державної таємниці у разі виникнення кризової ситуації, оголошення рішення про проведення мобілізації або запровадження правового режиму воєнного стану.

Раніше ми писали, кого можуть мобілізувати до лав ЗСУ виключно за добровільною згодою.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з чоловіків підлягає мобілізації першочергово у червні.

Також ми інформували, хто з українців не підлягає мобілізації у червні 2025 року.