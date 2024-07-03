Изменение работы с бронированием, возможна ли мобилизация

Гражданин с трудовой книжкой. Фото: "РБК-Україна"

Увольняясь с предприятия критической инфраструктуры, даже переходя на другую работу, связанную с возможностью бронирования от мобилизации — военнообязанный гражданин теряет право на отсрочку. В этот момент его могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Некоторые украинские предприятия, в частности принадлежащие к объектам критической инфраструктуры, могут бронировать своих сотрудников.

Это бронирование действует до того момента, пока военнообязанный является сотрудником компании.

Когда броня исчезает

В случае же, когда человек увольняется с работы, даже сменяя одно рабочее место на другое, также забронированное от мобилизации, в этот момент гражданин теряет отсрочку от призыва.

"В период после увольнения и получения выдержки Минэкономики на новом предприятии, вы будете подлежать мобилизации", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, что бронирование или отсрочку от мобилизации могут отменить по целому ряду причин. Человек может потерять работу, которая предоставляла ему отсрочку, у него могут вырасти несовершеннолетние дети или он может быть лишен статуса народного депутата.

Добавим, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.