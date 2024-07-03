Зміна роботи із бронюванням, чи можлива мобілізація

Громадянин з трудовою книжкою. Фото: "РБК-Україна"

Звільняючись із підприємства критичної інфраструктури, навіть переходячи на іншу роботу, пов’язану з можливістю бронювання від мобілізації, військовозобов’язаний громадянин втрачає право на відстрочку. У цей момент його можуть призвати до лав Збройних сил України.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Бронювання для підприємств критичної інфраструктури

Деякі українські підприємства, зокрема такі, що належать до об’єктів критичної інфраструктури, можуть бронювати своїх робітників.

Це бронювання діє до того моменту, поки військовозобов’язаний є працівником компанії.

Коли броня зникає

У випадку ж, коли людина звільняється з роботи, навіть змінюючи одне робоче місце на інше, яке також заброньоване від мобілізації — у цей момент громадянин втрачає відстрочку від призову.

"У період після звільнення та отримання витягу Мінекономіки на новому підприємстві, ви підлягатимете мобілізації", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що бронювання чи відстрочку від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.

Додамо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.