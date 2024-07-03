Зміна роботи із бронюванням, чи можлива мобілізація

Заброньований працівник змінює роботу — чи можуть його мобілізувати
Звільняючись із підприємства критичної інфраструктури, навіть переходячи на іншу роботу, пов’язану з можливістю бронювання від мобілізації, військовозобов’язаний громадянин втрачає право на відстрочку. У цей момент його можуть призвати до лав Збройних сил України.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Бронювання для підприємств критичної інфраструктури
Деякі українські підприємства, зокрема такі, що належать до об’єктів критичної інфраструктури, можуть бронювати своїх робітників.
Це бронювання діє до того моменту, поки військовозобов’язаний є працівником компанії.
Коли броня зникає
У випадку ж, коли людина звільняється з роботи, навіть змінюючи одне робоче місце на інше, яке також заброньоване від мобілізації — у цей момент громадянин втрачає відстрочку від призову.
"У період після звільнення та отримання витягу Мінекономіки на новому підприємстві, ви підлягатимете мобілізації", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
Нагадаємо, що бронювання чи відстрочку від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.
Додамо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.
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