Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Заброньований працівник змінює роботу — чи можуть його мобілізувати arrow

Заброньований працівник змінює роботу — чи можуть його мобілізувати

3 липня 2024 20:36
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Зміна роботи із бронюванням, чи можлива мобілізація
Громадянин з трудовою книжкою. Фото: "РБК-Україна"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Звільняючись із підприємства критичної інфраструктури, навіть переходячи на іншу роботу, пов’язану з можливістю бронювання від мобілізації, військовозобов’язаний громадянин втрачає право на відстрочку. У цей момент його можуть призвати до лав Збройних сил України.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Бронювання для підприємств критичної інфраструктури

Деякі українські підприємства, зокрема такі, що належать до об’єктів критичної інфраструктури, можуть бронювати своїх робітників.

Це бронювання діє до того моменту, поки військовозобов’язаний є працівником компанії.

Коли броня зникає

У випадку ж, коли людина звільняється з роботи, навіть змінюючи одне робоче місце на інше, яке також заброньоване від мобілізації — у цей момент громадянин втрачає відстрочку від призову.

"У період після звільнення та отримання витягу Мінекономіки на новому підприємстві, ви підлягатимете мобілізації", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що бронювання чи відстрочку від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.

Додамо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

критична інфраструктура мобілізація бронювання відстрочка військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони