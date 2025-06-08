Забронированные мужчины могут выезжать за границу в отпуск — какие условия

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Мужчины, которые имеют бронирование от мобилизации, могут временно выезжать за границу в отпуск. Однако это возможно только при определенных условиях.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По словам Демченко, ключевое требование для забронированных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет — наличие официального разрешения на отпуск от учреждения или предприятия, которое выдало бронь. В то же время существуют ограничения: не все забронированные граждане имеют право на временный выезд.

В частности, запрет касается должностных лиц, которые подпадают под действие пункта 2.14 правил пересечения государственной границы во время военного положения. Эта норма позволяет госслужащим выезжать за пределы страны исключительно в случае служебной командировки.

"Если госорган сообщил пограничникам, что человек занимает соответствующую государственную должность, его выезд возможен только с целью выполнения служебных обязанностей за пределами Украины", — подчеркнул Демченко.

Другие же забронированные мужчины, которые не являются госслужащими на указанных должностях, могут путешествовать за границу во время отпуска. Для этого нужно предъявить пограничникам документы, подтверждающие разрешение на отпуск с формулировкой, что выезд за пределы Украины разрешается.

Напомним, в Украине некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку от мобилизации

Также мы писали, что военнообязанный гражданин, который воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, может выезжать за границу.