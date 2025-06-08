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Заброньованим чоловікам можна виїжджати за кордон — як це працює

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Дата публікації: 8 червня 2025 15:02
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку — які умови
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Чоловіки, які мають бронювання від мобілізації, можуть тимчасово виїжджати за кордон у відпустку. Проте це можливо лише за певних умов.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За словами Демченка, ключова вимога для заброньованих чоловіків віком від 18 до 60 років — наявність офіційного дозволу на відпустку від установи або підприємства, яке видало бронь. Водночас існують обмеження: не всі заброньовані громадяни мають право на тимчасовий виїзд.

Зокрема, заборона стосується посадовців, які підпадають під дію пункту 2.14 правил перетину державного кордону під час воєнного стану. Ця норма дозволяє держслужбовцям виїжджати за межі країни виключно у разі службового відрядження.

"Якщо держорган повідомив прикордонників, що людина обіймає відповідну державну посаду, її виїзд можливий лише з метою виконання службових обов’язків за межами України", — підкреслив Демченко.

Інші ж заброньовані чоловіки, які не є держслужбовцями на зазначених посадах, мають змогу подорожувати за кордон під час відпустки. Для цього потрібно пред’явити прикордонникам документи, що підтверджують дозвіл на відпустку з формулюванням, що виїзд за межі України дозволяється.

Нагадаємо, в Україні деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку від мобілізації

Також ми писали, що військовозобов’язаний громадянин, який виховує неповнолітню дитину з інвалідністю, може виїжджати за кордон. 

кордон прикордонники мобілізація бронювання ДПСУ виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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