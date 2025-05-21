Мобілізація 2025 — чи можна оформити відстрочку, якщо дружина хвора на рак

Відстрочка для догляду за дружиною. Фото: google.com

В Україні деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку від мобілізації. Її можуть надати зокрема за певними сімейними обставинами. До прикладу, для догляду за членом сім'ї.

Чи можна оформити відстрочку від військової служби чоловіку, якщо його дружина хвора на рак, пояснюємо далі у матеріалі.

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Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка від мобілізації може бути надана, якщо:

чоловік є єдиним працездатним членом сім'ї, що доглядає за хворою дружиною, яка потребує постійного стороннього догляду;

хвороба має бути підтверджена документально.

Одна з головних умов — немає інших родичів, які можуть здійснювати догляд. При цьому дружині необов'язково мати інвалідність. Важливо, що вона потребує постійного стороннього догляду, що підтверджується медичними документами.

Документи, які необхідно мати для отримання відстрочки:

медичний висновок про онкозахворювання дружини;

довідка про необхідність стороннього догляду;

документи, що підтверджують склад родини;

довідка про відсутність інших працездатних осіб, які можуть доглядати.

Чоловік підписує документи в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Коли військовозобов'язаному відмовлять у відстрочці

Відстрочку не нададуть, якщо:

дружина не визнана такою, що потребує постійного стороннього догляду;

є інші родичі, які можуть надати догляд;

немає медичного висновку, або він не відповідає вимогам.

Раніше ми повідомляли, хто може оформити відстрочку в "Резерв+".

Нагадаємо, ми писали, скільки часу триває розгляд заяви на відстрочку від мобілізації у ТЦК.

Також ми інформували, чи може чоловік отримати відстрочку, якщо дружина служить в ЗСУ.