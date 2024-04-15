Мобилизация в Украине - как действовать, если забронированному вручили повестку

Вручение повесток. Фото: из открытых источников

Если вас забронировали на работе, вы можете узнать об этом у руководства и получить соответствующий документ, чтобы показать ТЦК. Однако это не исключает, что вам могут вручить повестку.

Законно ли это и что делать в таком случае, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

Читайте также:

Вручение повестки

"В случае если забронированному работнику вручили повестку (об уточнении данных, прохождении ВЛК), то следует направить письмо в ТЦК и СП о предоставлении отсрочки от мобилизации, собрать пакет документов, подтверждающий ваше право на отсрочку (в этом случае бронирование), отправить его заранее по почте с описанием вложения и уведомлением о вручении и курьерской доставкой. В дальнейшем следует ожидать ответа ТЦК", — сказала юрист.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что по общему правилу лица с отсрочкой действительно могут быть призваны на военную службу. Но это имеет место только в том случае, если есть согласие личности.

В то же время это исключение не распространяется на забронированных работников, поскольку Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не предусматривает предоставления согласия забронированными на их мобилизацию.

К тому же Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" содержит положение, согласно которому на военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации.

"Следовательно, законом фактически установлен императивный запрет на мобилизацию забронированных работников. То есть даже в случае согласия таких лиц на призыв, принятие их на службу запрещается", — добавила юрист.

Однако встречаются нередкие случаи вручения забронированным работникам мобилизационного распоряжения, что является следствием их призыва и направления для прохождения военной службы. Есть два варианта, как можно защитить свои права:

Обратиться в Министерство обороны Украины и другие органы с жалобами на действия работников ТЦК и СП и настаивать на отмене приказа о призыве на военную службу. Однако такой способ не всегда дает желаемый результат. Обычно получают формальный отказ в удовлетворении жалобы, ссылаясь на отсутствие оснований для увольнения со службы, ведь такого основания для увольнения, как бронирование, не существует. Обращение с иском в суд. Хотя на сегодняшний день уже достаточно большое количество судебных решений по обжалованию приказов о призыве на службу забронированных лиц, единая правовая позиция отсутствует. Поэтому существует как положительная, так и отрицательная судебная практика.

Напомним, недавно появился текст заключения Комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады по мобилизационному законопроекту. Согласно документу, бронированию от призыва подлежат некоторые категории служащих.

А уже 10 апреля в Верховной Раде был принят за основу законопроект о мобилизации осужденных.