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Мобілізаційний законопроєкт — хто підлягає бронюванню від призову

10 квітня 2024 10:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мобілізаційний законопроєкт — хто підлягає бронюванню від призову
Працівник ТЦК. Фото ілюстративне. Facebook Кіровоградського обласного ТЦК та СП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Днем раніше з'явився текст висновку Комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради щодо мобілізаційного законопроєкту. Згідно з документом, бронюванню від призову підлягають деякі категорії службовців. 

Відповідним документом поділився народний депутат Олексій Гончаренко.

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Хто підлягає бронюванню від мобілізації

Так, бронюванню від мобілізації підлягають:

  • усі співробітники Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, судів, установ системи правосуддя та органів досудового розслідування, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів;
  • керівники органів державної влади і місцевого самоуправління.
  • 50% держслужбовців категорій "Б" та "В"; 
  • співробітники стратегічних підприємств, які виконують військові замовлення;
  • персонал підприємств, які критично важливі для забезпечення ЗСУ, а також їх бенефіціарні власники. 

Нагадаємо, 9 квітня стали відомі основні положення закопроєкту про мобілізацію, за який народні депутати можуть проголосувати найближчими днями. 

До слова, Міністерство культури підтвердило для телеканалів, які беруть участь у марафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це означає, що їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації. 

Крім того, Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, пересувний цирк та фірму. 

війна
військовий призов
військові
контрнаступ ЗСУ
мобілізація
бронювання
війна в Україні

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