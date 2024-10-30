Мобилизация в Украине 2024 — что делать, если забыли документы и встретили ТЦК

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Фото: ТЦК и СП/Facebook

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых мужчины призывного возраста обязаны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы. По требованию работников ТЦК и СП гражданин должен предъявить ВУД.

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Что ждать мужчинам, которые забыли документы или проигнорировали правила и как поступить в такой ситуации, объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

Какое наказание ожидает за отсутствие документов при встрече с ТЦК

Мужчины обязаны носить с собой паспорт гражданина Украины, военный билет и другие подтверждающие документы, подтверждающие исключение из военного учета, бронирование или отсрочку от мобилизации.

Если при встрече с работниками территориального центра комплектования у вас не будет при себе необходимых документов, можно рассчитывать на дальнейшее развитие событий:

остановка для установления личности, установления военно-учетного статуса;

доставку в ТЦК с целью подтвердить личность (работники ТЦК могут пригласить вас пройти в отделение для идентификации и проверки вашего статуса военного учета);

подтвердить личность (работники ТЦК могут пригласить вас пройти в отделение для идентификации и проверки вашего статуса военного учета); вручение повестки — если вы являетесь военнообязанным, но не имеете документов, вам могут выписать повестку на явку в ТЦК для уточнения ваших данных или прохождения медицинской комиссии (повестка не означает автоматический призыв, но обязывает вас явиться в указанное время).

Юрист отметил, что в некоторых случаях отсутствие документов может рассматриваться как нарушение правил военного учета. А это уже административная ответственность, которая влечет штрафные санкции.

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Скриншот с видео на Youtube

Что делать, если вы забыли документы

Дмитрий Франчук советует прежде всего объяснить работникам ТЦК ситуацию. Если у вас нет документов, следует сотрудничать.

"Попросите назначить другую встречу. Обязательно запишите контактные данные работника ТЦК и дату и время следующей встречи. До этой даты соберите все необходимые документы", — советует правозащитник.

Он добавляет, что важно помнить, что любые действия со стороны представителей ТЦК должны соответствовать законодательству.

"Также советую иметь при себе копии основных документов во избежание недоразумений", — добавил юрист.

Ранее мы писали, можно ли не показывать документы работникам ТЦК.

Напомним, мы сообщали, может ли ТЦК выписать штраф за несвоевременное обновление данных.

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