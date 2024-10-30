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Забыли документы и встретили ТЦК — юрист рассказал, что делать

30 октября 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — что делать, если забыли документы и встретили ТЦК
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Фото: ТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых мужчины призывного возраста обязаны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы. По требованию работников ТЦК и СП гражданин должен предъявить ВУД.

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Что ждать мужчинам, которые забыли документы или проигнорировали правила и как поступить в такой ситуации, объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

Какое наказание ожидает за отсутствие документов при встрече с ТЦК

Мужчины обязаны носить с собой паспорт гражданина Украины, военный билет и другие подтверждающие документы, подтверждающие исключение из военного учета, бронирование или отсрочку от мобилизации.

Если при встрече с работниками территориального центра комплектования у вас не будет при себе необходимых документов, можно рассчитывать на дальнейшее развитие событий:

  • остановка для установления личности, установления военно-учетного статуса;
  • доставку в ТЦК с целью подтвердить личность (работники ТЦК могут пригласить вас пройти в отделение для идентификации и проверки вашего статуса военного учета);
  • вручение повестки — если вы являетесь военнообязанным, но не имеете документов, вам могут выписать повестку на явку в ТЦК для уточнения ваших данных или прохождения медицинской комиссии (повестка не означает автоматический призыв, но обязывает вас явиться в указанное время).

Юрист отметил, что в некоторых случаях отсутствие документов может рассматриваться как нарушение правил военного учета. А это уже административная ответственность, которая влечет штрафные санкции.

 

Мобилизация в Украине 2024 - что делать, если забыли документы и встретили ТЦК
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Скриншот с видео на Youtube

Что делать, если вы забыли документы

Дмитрий Франчук советует прежде всего объяснить работникам ТЦК ситуацию. Если у вас нет документов, следует сотрудничать.

"Попросите назначить другую встречу. Обязательно запишите контактные данные работника ТЦК и дату и время следующей встречи. До этой даты соберите все необходимые документы", — советует правозащитник.

Он добавляет, что важно помнить, что любые действия со стороны представителей ТЦК должны соответствовать законодательству.

"Также советую иметь при себе копии основных документов во избежание недоразумений", — добавил юрист.

Ранее мы писали, можно ли не показывать документы работникам ТЦК.

Напомним, мы сообщали, может ли ТЦК выписать штраф за несвоевременное обновление данных.

Также мы информировали, имеют право сотрудники ТЦК заходить в частное жилье без согласия собственника и проводить в помещении оповещение.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация военный учет документы

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