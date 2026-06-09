Задержка с бронированием от мобилизации: четыре основные причины

Портал "Дія", где оформляется бронирование от мобилизации. Фото: "Дія"

Работники критически важных предприятий могут быть забронированы от мобилизации. Впрочем, с броней могут быть проблемы. Юристы назвали четыре основные причины затягивания процесса бронирования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование и проблемы с бронью

Военнообязанные граждане имеют право на законное избежание призыва в ряды ВСУ во время особого периода (военного положения). Это возможно в случае оформления отсрочки или предоставления бронирования на работе.

Право на бронирование своих работников имеют предприятия, которые получить статус критически важных. В зависимости от категории критической важности эти предприятия могут забронировать как часть, так и всех своих военнообязанных работников.

Впрочем, в некоторых случаях процесс бронирования работников может затянуться. К юристам обратился гражданин, который оказался именно в такой ситуации.

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Четыре причины затягивания процесса бронирования

Мужчина поинтересовался, почему его подали на бронирование, но долгое время эту бронь не подтверждают. Юристы объяснили, что существует целый ряд причин, когда оформление бронирования работника критически важного предприятия может затянуться.

Юрист Владислав Дерий отметил, что одна из причин может быть чисто техническая. Это технические проблемы на портале "Дія", где оформляется бронь.

Существуют, по словам Дерия, и другие причины. Это:

статус резервиста у работника, которого подали на бронь;

отсутствие синхронизации данных между реестром "Оберіг" и другими реестрами (например, ПФУ);

превышение лимита забронированных работников.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что правительство планирует изменить правила бронирования.

Кабинет Министров Украины готовит обновление порядка бронирования военнообязанных работников. Проект постановления, который сегодня рассматривают на заседании правительства, предусматривает существенные изменения в критерии критичности предприятий, требований к зарплатам и контроля за количеством забронированных.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что произойдет с бронированием, оформленным с розыском ТЦК, через 45 дней.

Предприятия военно-промышленного комплекса получили право бронировать военнообязанных граждан с розыском. Но бронирование это временное, после чего бронь может быть отменена, а гражданин будет мобилизован.