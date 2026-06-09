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Головна Мобілізація Затримка з бронюванням від мобілізації: чотири основні причини

Затримка з бронюванням від мобілізації: чотири основні причини

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 12:20
Затримка з бронюванням від мобілізації: чотири основні причини
Портал "Дія", де оформлюється бронювання від мобілізації. Фото: "Дія"

Працівники критично важливих підприємств можуть бути заброньовані від мобілізації. Втім, із бронею можуть бути проблеми. Юристи назвали чотири основні причини затягування процесу бронювання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання і проблеми з бронею

Військовозобов’язані громадяни мають право на законне уникнення призову до лав ЗСУ під час особливого періоду (воєнного стану). Це можливо у випадку оформлення відстрочки чи надання бронювання на роботі.

Право на бронювання своїх працівників мають підприємства, які отримати статус критично важливих. Залежно від категорії критичної важливості ці підприємства можуть забронювати як частину, так і усіх своїх військовозобов’язаних працівників.

Втім, у деяких випадках процес бронювання працівників може затягнутися. До юристів звернувся громадянин, який опинився саме у такій ситуації.

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Чотири причини затягування процес бронювання

Чоловік поцікавився, чому його подали на бронювання, але довгий час цю бронь не підтверджують. Юристи пояснили, що існує ціла низка причин, коли оформлення бронювання працівника критично важливого підприємства може затягнутися.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що одна із причин може бути суто технічна. Це технічні проблеми на порталі "Дія", де оформлюється бронь.

Існують, за словами Дерія, й інші причини. Це:

  • статус резервіста у працівника, якого подали на бронь;
  • відсутність синхронізування даних між реєстром "Оберіг" та іншими реєстрами (наприклад, ПФУ);
  • перевищення ліміту заброньованих працівників.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що уряд планує змінити правила бронювання.

Кабінет Міністрів України готує оновлення порядку бронювання військовозобов’язаних працівників. Проєкт постанови, який сьогодні розглядають на засіданні уряду, передбачає суттєві зміни до критеріїв критичності підприємств, вимог до зарплат і контролю за кількістю заброньованих.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що станеться із бронюванням, оформленим з розшуком ТЦК, через 45 днів.

Підприємства військово-промислового комплексу отримали право бронювати військовозобов’язаних громадян з розшуком. Але бронювання це тимчасове, після чого бронь може бути скасована, а громадянин буде мобілізований.

Дія мобілізація бронювання
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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