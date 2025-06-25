Мобилизация мужчин 50+ лет — как будет происходить в июле 2025 года

Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 июля 2025 года
В Украине продолжается война со страной-террористом россией. В ряды ВСУ в этот период мобилизуют военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет. Однако много вопросов возникает по мобилизации лиц старше 50 лет — какие действуют правила, есть ли ограничения и какие особенности призыва для этой возрастной категории.
Как будет происходить мобилизация мужчин 50+ лет в июле 2025 года и есть ли изменения, рассказываем далее в статье.
Мобилизация мужчин в возрасте 50+ лет в июле 2025 — действуют ли ограничения
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Освобождение от военной службы возможно в случае наличия отсрочки или если военно-врачебная комиссия признает лицо непригодным по состоянию здоровья.
Поэтому, по украинскому законодательству, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет имеют те же обязанности, что и другие военнообязанные:
- своевременно обновлять свои военно-учетные данные в ТЦК и СП;
- носить с собой военно-учетные документы, которые следует показывать по требованию сотрудников полиции и ТЦК;
- появляться по повестке.
Напомним, что еще в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву №16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. Однако следует понимать, что эти изменения касаются только внутренних процедур и не означают отмены мобилизации лиц этой возрастной категории.
Куда направляют служить мужчин в возрасте 50+ и возможно ли попасть в боевые части
Командование Сухопутных войск ВСУ неоднократно подчеркивало, что во время призыва мужчин старше 50 лет особое внимание будут обращать на:
- состояние здоровья;
- наличие боевого опыта;
- наличие дефицитной военной специальности.
Не менее важную роль будет играть наличие образования, какими навыками обладает человек и какую профессию освоил в гражданской жизни.
Поскольку выполнение боевых задач на фронте требуют сверхвысокой физической нагрузки, мужчины старше 50 лет редко попадают в боевые подразделения.
При наличии соответствующего образования или специальности, мобилизованного мужчину в возрасте 50+ могут назначить:
- оператором связи;
- водителем;
- сварщиком;
- электриком;
- финансистом;
- на должность в логистические или обеспечивающие подразделения;
- на должность в части технического обслуживания;
- на должность в инженерные войска или на строительство укреплений и тому подобное.
Таким образом, мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет будет продолжаться, однако особое внимание будут обращать на состояние здоровья человека, наличие боевого опыта или дефицитной военной специальности. Также будут обращать внимание на навыки и профессию.
Могут ли снизить верхнюю границу мобилизационного возраста
Некоторые законодательные инициативы предлагают уменьшить предельный возраст мобилизации с 60 до 55 лет, аргументируя это снижением физических возможностей для выполнения боевых задач. Однако пока эти изменения не вступили в силу, поэтому в июле текущего года мобилизация мужчин от 50 до 60 лет будет продолжаться.
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