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Главная Мобилизация Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 июля 2025 года

Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 июля 2025 года

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 02:30
Мобилизация мужчин 50+ лет — как будет происходить в июле 2025 года
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине продолжается война со страной-террористом россией. В ряды ВСУ в этот период мобилизуют военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет. Однако много вопросов возникает по мобилизации лиц старше 50 лет — какие действуют правила, есть ли ограничения и какие особенности призыва для этой возрастной категории.

Как будет происходить мобилизация мужчин 50+ лет в июле 2025 года и есть ли изменения, рассказываем далее в статье.

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Мобилизация мужчин в возрасте 50+ лет в июле 2025 — действуют ли ограничения

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Освобождение от военной службы возможно в случае наличия отсрочки или если военно-врачебная комиссия признает лицо непригодным по состоянию здоровья.

Поэтому, по украинскому законодательству, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет имеют те же обязанности, что и другие военнообязанные:

  • своевременно обновлять свои военно-учетные данные в ТЦК и СП;
  • носить с собой военно-учетные документы, которые следует показывать по требованию сотрудников полиции и ТЦК;
  • появляться по повестке.

Напомним, что еще в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву №16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. Однако следует понимать, что эти изменения касаются только внутренних процедур и не означают отмены мобилизации лиц этой возрастной категории.

 

Мобилизация мужчин в возрасте 50+ лет в июле 2025 — действуют ли ограничения
Украинские военнослужащие в строю. Фото: Закарпатский ОТЦК и СП/Facebook

Куда направляют служить мужчин в возрасте 50+ и возможно ли попасть в боевые части

Командование Сухопутных войск ВСУ неоднократно подчеркивало, что во время призыва мужчин старше 50 лет особое внимание будут обращать на:

  • состояние здоровья;
  • наличие боевого опыта;
  • наличие дефицитной военной специальности.

Не менее важную роль будет играть наличие образования, какими навыками обладает человек и какую профессию освоил в гражданской жизни.

Поскольку выполнение боевых задач на фронте требуют сверхвысокой физической нагрузки, мужчины старше 50 лет редко попадают в боевые подразделения.

При наличии соответствующего образования или специальности, мобилизованного мужчину в возрасте 50+ могут назначить:

  • оператором связи;
  • водителем;
  • сварщиком;
  • электриком;
  • финансистом;
  • на должность в логистические или обеспечивающие подразделения;
  • на должность в части технического обслуживания;
  • на должность в инженерные войска или на строительство укреплений и тому подобное.

Таким образом, мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет будет продолжаться, однако особое внимание будут обращать на состояние здоровья человека, наличие боевого опыта или дефицитной военной специальности. Также будут обращать внимание на навыки и профессию.

 

Куда направляют служить мужчин в возрасте 50+ и возможно ли попасть в боевые части
Военный ВСУ возле реактивной системы залпового огня. Фото: Генштаб ВСУ

Могут ли снизить верхнюю границу мобилизационного возраста

Некоторые законодательные инициативы предлагают уменьшить предельный возраст мобилизации с 60 до 55 лет, аргументируя это снижением физических возможностей для выполнения боевых задач. Однако пока эти изменения не вступили в силу, поэтому в июле текущего года мобилизация мужчин от 50 до 60 лет будет продолжаться.

Ранее мы сообщали, когда лиц с инвалидностью могут мобилизовать на военную службу.

Напомним, мы писали, имеют ли право ВПО на отсрочку от мобилизации во время военного положения.

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ВСУ мобилизация специальность военная служба 50 лет
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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