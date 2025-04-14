Увольнение из ВСУ - освобождение родственников погибших в АТО

Военнослужащие на Донбассе во время АТО. Фото: 93 бригада "Холодний Яр"

Близкие родственники военнослужащих, погибших на Донбассе во время проведения АТО, имеют право на увольнение из рядов ВСУ. Но для этого нужно выполнить одно важное условие.

Об этом на портале Юристи.UA написал адвокат Юрий Айвазян.

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Освобождение из рядов ВСУ родственников погибших

Право на отсрочку от мобилизации имеют те граждане, близкие родственники которых погибли во время полномасштабной российско-украинской войны.

Но это право распространяется не только на родственников погибших в последние годы, а и касается тех, у кого близкие люди погибли во время проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2014-15 годах.

Впрочем, существует одно четкое правило в отношении такой категории граждан.

Условие для родственников погибших на Донбассе во время АТО

Так, к юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеет ли право на освобождение и ВСУ родной брат (родная сестра) лица, погибшего во время АТО, находясь на Донбассе в служебной командировке, в дорожно-транспортном происшествии.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, напомнил об этом правиле.

Он подчеркнул, что право на увольнение из рядов ВСУ имеют близкие родственники тех, кто погиб "во время непосредственного участия в антитеррористической операции".

Напомним, мы ранее писали о том, по каким причинам можно уволиться из Вооруженных сил Украины в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, какой новый документ был введен для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником.